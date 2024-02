Il vescovo e le nuove tecnologie: "Il giornalismo non si cancella"

Le opportunità e i rischi dell’intelligenza artificiale che stanno cambiando in modo radicale il mondo dell’informazione.

Si è soffermato su questo tema che interroga le coscienze di ognuno il vescovo Andrea Migliavacca nell’incontro con i giornalisti per festeggiare San Francesco di Sales e per annunciare la presenza dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini alle celebrazioni della Madonna del Conforto il 15 febbraio.

"L’intelligenza artificiale non può annullare la presenza dei giornalisti sul campo, per questo il vostro ruolo quotidiano è importante, non solo sugli scenari di guerra ma anche nella testimonianza quotidiana delle città" ha detto il vescovo Andrea.

"Il Papa ha sottolineato l’importanza della sapienza del cuore da affiancare all’intelligenza artificiale. L’alterazione della realtà tramite false narrazioni, falsi messaggi vocali e false fotografie: anche il Papa ne è stato oggetto con un giubbotto d’alta moda".

L’uso dell’intelligenza artificiale potrà contribuire positivamente nel campo della comunicazione, se non annullerà il ruolo del giornalismo sul campo, ma lo affiancherà e valorizzerà le professionalità della comunicazione, responsabilizzando ogni comunicatore.

Non irrigidirsi davanti al nuovo, ma restando sensibili a ciò che non è umano. "Il tema fondamentale è quello della libertà di pensiero che è intimamente legato alla persona – ha proseguito il vescovo – è vero che la tecnologia ci offre possibilità grandiose ma occorre vigilare perché questo sviluppo non tolga spazio alla centralità dell’uomo. Non affidiamoci solo ai social, torniamo a incontrarci, un’esperienza che ogni giornalista dovrebbe vivere come un dono".

Il secondo livello quello delle intelligenze artificiali generative segna un indiscutibile salto di qualità. Per cui è importante avere "possibilità di comprendere, capire e regolamentare strumenti che hanno un forte impatto sulla vita di tutti noi" ha spiegato Migliavacca.

Spazio finale per la Madonna del Conforto, di cui sta per iniziare la novena: "La presenza di monsignor Delpini è legata alle mie origini lombarde e a un rapporto di amicizia personale. Sono felice che sia lui, il 15 febbraio, a presiedere la celebrazione delle 10.30".

Federico D’Ascoli