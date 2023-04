Il vero amore che Sara non ha trovato

Federico D’Ascoli

Denunciate! Lo aveva detto, quasi urlato dentro il microfono, alla festa della polizia. La sera stessa una lama ha trapassato a morte madre e figlia.

Il questore Maria Luisa Di Lorenzo aveva chiesto a gran voce quello che Sara Ruschi stava per fare. Denunciare, tramite un avvocato. Chiedendo l’allontanamento di Jawad Hicham, il padre dei suoi figli che aveva già cacciato per poi riprendersi in casa. I fendenti contro Sara e la mamma Brunetta Ridolfi hanno anticipato le scartoffie da avvocati, devastando la vita di due bambini e provocando il dolore di una città intera.

Porta San Lorentino da splendida si è fatta tetra, illuminata dalle luci blu della polizia.