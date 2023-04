Il vero amore che Sara non ha trovato

Federico

D’Ascoli

Della vittima e del suo carnefice rimangono le foto sui social: sono due volti attaccati di persone che sembrano volersi bene. La realtà era ben diversa e in molti sapevano delle difficoltà. Non basta versare lacrime per Sara, la città si interroga sulla morte di due donne. Non è semplicemente il raptus di un uomo psicologicamente fragile ma l’espressione di un amore malato, di un amore che non c’è o non c’è più. Quello vero protegge chi ama, non lo assale. Mai. Sara e Brunetta erano troppo autonome, in grado di mandare avanti una famiglia. Per quelli come Hicham questa è una colpa. Alle nostre figlie, quando escono, intimiamo "stai attenta". A chi, a cosa? La Commissione sul femminicidio del Senato ha accertato che solo il 15 per cento delle donne uccise da un uomo aveva denunciato le violenze subite. C’è chi teme di non essere creduta e che la denuncia possa anche ritorcersi contro. Forse il dubbio che aveva frenato Sara. Esattamente quello che non deve frenare nessun’altra.

Jawal pagherà ma la condanna, in fondo, cambierà solo il suo destino. Tocca a tutti gli altri uomini fissare il limite da non oltrepassare mai: fermarsi prima di alzare le mani, fermarsi prima che sia troppo tardi. Altrimenti non è amore.