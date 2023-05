Il Valtiberina Tennis gioca i Play Off per la promozione in B2

Arezzo, 10 maggio 2023 – Il Valtiberina Tennis insegue la promozione in B2. La prima squadra femminile del circolo di Sansepolcro ha archiviato al secondo posto la prima fase del campionato di serie C e, per il secondo anno consecutivo, ha meritato l’accesso ai Play Off per il salto nella categoria superiore.

L’appuntamento è fissato per domenica 14 maggio, a partire dalle 10.00, quando i campi casalinghi del PalaPiccini ospiteranno uno scontro a eliminazione diretta in cui il Valtiberina Tennis sarà opposto al Ct Piancastagnaio: la vincente avrà la possibilità di giocare la finale per la B2 in calendario domenica 21 e domenica 28 maggio contro il Ct Grosseto.

L’accesso ai Play Off è stato festeggiato dopo il pareggio per 2-2 in casa della Coop Tennis Livorno che, in seguito ai successi su Polisportiva Firenze Ovest e Tennis Park Calenzano, ha permesso alla formazione biturgense di ottenere l’ultimo punto utile per blindare la seconda posizione in classifica.

Questo cammino ha confermato l’ottimo livello del gruppo di atlete schierato dal circolo che, nei diversi incontri, ha fatto affidamento sull’esperienza di Elora Dabija, di Alessia Bellotti e di Michela Metozzi, unita alla freschezza di due giovanissime promesse del settore giovanile quali Chiara Bruschi e Lucy Bianconi che hanno vissuto le emozioni di misurarsi nell’impegnativo campionato di serie C.

Il raggiungimento degli spareggi per la promozione configura un ulteriore tassello del percorso di crescita sportiva vissuto dal Valtiberina Tennis che trova la propria punta di diamante nella prima squadra femminile che, dal 2020 a ora, è stata capace di scalare le diverse categorie dalla D2 fino ai Play Off per la B2.

La prima fase di stagione ha regalato soddisfazioni al circolo di Sansepolcro anche con due squadre maschili: la serie D3 “A” ha vinto il proprio girone e ha conquistato l’accesso agli spareggi per la promozione schierando Riccardo Lorenzi, Luigi Martini e Gregorio Romano, mentre l’Under16 “A” composta da Romano e da Daniele Neri ha chiuso la regular season al secondo posto e ha così centrato il pass tra le migliori della Toscana che si confronteranno nel tabellone a eliminazione diretta.

«La prima fase dei campionati a squadre ha regalato grandi soddisfazioni al nostro circolo - commenta Carmelo Gambacorta, presidente del Valtiberina Tennis, - a partire dai ragazzi dall’Under16 fino ad arrivare alla formazione femminile di serie C che ha consolidato i buoni risultati delle ultime stagioni e che permetterà al nostro circolo di scendere in campo per la promozione in B2.

I Play Off saranno aperti dall’incontro con il Ct Piancastagnaio dove avremo il vantaggio di giocare in casa e con il sostegno del pubblico amico: Sansepolcro, dunque, si prepara a vivere una domenica di grande tennis».