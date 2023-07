Arezzo, 4 luglio 2023 – Il Valtiberina Tennis festeggia la promozione in serie D2 con la prima squadra maschile. Questo risultato arricchisce una stagione da incorniciare per il circolo di Sansepolcro che, facendo affidamento sulla collaborazione con il Tennis Giotto, è riuscito a consolidare il proprio movimento sportivo e a conseguire positivi traguardi nei diversi livelli dagli under ai senior.

L’ultima affermazione è rappresentata dal salto di categoria della squadra di D3 formata da Riccardo Lorenzi, Fabio Marinangeli, Luigi Martini e Gregorio Romano al termine di un impeccabile cammino iniziato con il primo posto nel girone iniziale del campionato e proseguito con i successi in tre incontri del tabellone regionale dei Play Off.

L’appuntamento decisivo per la promozione ha visto il Valtiberina Tennis giocare una partita combattuta e equilibrata sui campi casalinghi del PalaPiccini contro il Tc Cascina, con i pisani che al termine dei singoli erano in vantaggio per 1-2 e con i biturgensi che hanno poi ribaltato il punteggio ai doppi con la coppia Marinangeli-Romano fino al 3-2 finale.

La vittoria ha permesso di festeggiare la prima, storica, promozione di una squadra senior maschile del Valtiberina Tennis che nel 2024 potrà dunque giocare in D2. Questo risultato segue di poche settimane l’approdo ai Play Off per la B2 della prima squadra femminile che, per il secondo anno consecutivo, ha dimostrato la capacità di lasciare il segno in serie C con il secondo posto nella regular season e che ha poi interrotto la propria corsa verso la categoria superiore solo negli spareggi con il Tc Piancastagnaio.

La stagione del Valtiberina Tennis ha regalato soddisfazioni anche a livello giovanile e, tra queste, rientra la vittoria da parte di Gregorio Romano nell’Under16 della tappa del Circuito delle Vallate Aretine ospitata dai campi del PalaPiccini.

Il giovane atleta di Sansepolcro è riuscito a trionfare tra le mura amiche al termine di un torneo ben giocato dove non ha lasciato agli avversari nemmeno un set.

Romano, oltre ad aver contribuito alla promozione in D2, ha giocato anche il campionato regionale a squadre Under16 con Daniele Neri e, insieme, hanno raggiunto uno dei più importanti risultati a livello giovanile del Valtiberina Tennis: questa formazione ha infatti archiviato il girone iniziale al secondo posto e ha così centrato il pass tra le migliori che si sono poi confrontate nel tabellone a eliminazione diretta, arrendendosi solo contro i futuri campioni toscani del Tennis Giotto.

«Il Valtiberina Tennis sta vivendo una stagione particolarmente positiva - commenta il presidente Carmelo Gambacorta. - I buoni risultati sul campo danno seguito alla crescita numerica della scuola tennis e sono espressione di una solida organizzazione dell’attività, di una lungimirante visione dirigenziale, di un gruppo maestri di alto livello e di una sinergia con una realtà d’eccellenza quale il Tennis Giotto, permettendoci di guardare al futuro con forte entusiasmo e rinnovato ottimismo».