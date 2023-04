Il Valdichiana Wine Festival a Castiglion Fiorentino

A Castiglion Fiorentino nasce il Valdichiana Wine Festival, un’occasione unica per scoprire i tesori enologici del territorio. Durante i due giorni del festival, le degustazioni guidate e le Masterclass offriranno l’opportunità di approfondire la conoscenza delle diverse tipologie di vini e delle loro caratteristiche, grazie alla presenza di sommelier e produttori. Il chiostro di San Francesco sarà luogo ideale per incontrare gli oltre quaranta produttori locali e apprendere di più sulla produzione del vino nella e della Valdichiana. L’iniziativa è promossa dal Comune con l’Associazione "Barolo vs Brunnello", la "Pro Loco di Castiglion Fiorentino" e "La Strada del Vino Terre di Arezzo". Si parte il 29 aprile alle 17 con la presentazione dell’evento a cui seguirà la Masterclass Cantina Casavyc con i vini del territorio di Scansano. Il 30 aprile alle 10.30 inaugurazione ed apertura ufficiale del Valdichiana Wine Festival, alle 11.30 Masterclass con Viticoltori Lenza di Pontecangnano. Alle 17 il Corso di avvicinamento al Vino con il sommelier Ais Massimo Caponi su I difetti del vino. Il 1 maggio apre alle 10 il Valdichiana Wine Festival, alle 17 ci sarà la Masterclass con Cantina Le Chiuse di Montalcino. Ingresso alle degustazioni in orario 10,30-19, 15 euro. Le master classo sono solo su prenotazione, info: 338 862456229.