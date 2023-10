Il Valdarno al Buy Tuscany

Arezzo, 02 ottobre 2023 – Martedì 26 settembre l’Ambito del Valdarno Aretino ha partecipato al Buy Tuscany, un importante evento B2B organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra offerta regionale e domanda internazionale. L’evento si è svolto ad Arezzo, presso il Centro Fiere e Congressi. All’evento erano presenti più di 100 buyers provenienti da tutto il mondo. Durante questo incontro, il Valdarno ha destato notevole interesse tra i partecipanti, tra cui rappresentanti e proprietari di tour operator in cerca di itinerari fuori dai percorsi turistici tradizionali. Dai fruttuosi incontri e dalle discussioni con i buyer è emersa un’importante tendenza: la crescente richiesta di destinazioni meno affollate e più autentiche da parte dei turisti, specialmente dal mercato degli Stati Uniti, dell’Europa e di alcune parti dell’Asia.

Il Valdarno ha catturato l’attenzione per la bellezza dei suoi paesaggi, la serenità che li pervade, le numerose opportunità per attività all’aperto e l’invitante possibilità di degustare prodotti locali, in particolare il rinomato vino della regione. La domanda di itinerari cicloturistici è in costante aumento. Questi stessi temi sono stati ribaditi durante il Wedding Post Tour del Buy Tuscany, organizzato da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con Tuscany for Weddings, giovedì 28 settembre. Tredici buyer specializzati nell’organizzazione di matrimoni, provenienti da vari paesi europei e dall’Asia, sono rimasti affascinati dalla tranquillità del nostro territorio, dalla sua natura rigogliosa e dalle numerose strutture adatte al settore nuziale. Ciò che li ha colpiti di più è stata la flessibilità nel celebrare diversi tipi di matrimoni e la possibilità di organizzare eventi correlati. Le attività di promozione del territorio del Valdarno Aretino non si fermano qui. Dal 11 al 13 ottobre saremo presenti al TTG di Rimini, una delle fiere del turismo più importanti d’Italia. L’obiettivo di questa partecipazione è continuare a diffondere la conoscenza del nostro territorio per stimolare positivamente il settore turistico locale. Il Valdarno, al centro del triangolo Arezzo, Siena, Firenze, sta diventando sempre più una mèta ambita del turismo internazionale e anche questa stagione ha fatto segnare un record di presenze. Tante presenze e tanti pernottamenti.