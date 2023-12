Il Trio Desìo si esibisce in concerto a CaMu

Oggi alle 17.30, proseguono i concerti dell’Associazione Le 7 Note presso la CaMu – Casa della Musica di Arezzo nel Palazzo di Fraternita dei Laici, in Piazza Grande, con la formazione aretina Trio Desìo, tra i vincitori della seconda edizione di Attraverso i Suoni. Il programma prevede l’esecuzione del Trio in do minore op.1 n. 3 di L. van Beethoven e del Trio in do minore n. 3 op. 101 di Johannes Brahms. Formato da Adamo Rossi al violino, Erika Italiani al violoncello e Andrea Redigonda al pianoforte, il trio ha tenuto alto il nome di Arezzo, trionfando tra i numerosi gruppi che hanno presentato domanda per partecipare a questa edizione di Attraverso i Suoni. Il progetto, promosso da A.Gi.Mus. Firenze, A.Gi.Mus. Grosseto, A.Gi.Mus. Arezzo e Fondazione CR Firenze, seleziona ogni anno 12 gruppi o solisti toscani under 30. I vincitori beneficiano di un contratto di un anno che offre loro numerosi concerti, tra cui quello di sabato, ma anche la possibilità di ottenere aiuti utili alla costruzione delle loro carriere, come la possibilità di realizzare un book fotografico professionale, la partecipazione a varie masterclass e un corso di formazione per migliorare le loro abilità di comunicazione.