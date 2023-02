Il Trio ad Libitum in concerto alla Casa della Musica

Proseguono i concerti dell’Associazione Le 7 Note alla CaMu la Casa della Musica di Arezzo nel Palazzo di Fraternita in Piazza Grande. Appuntamento oggi alle 17.30 con tre giovani virtuosi con la vocazione per la musica da camera, il Trio ad Libitum, formato da Damiano Isola al violino, Martino Tazzari al violoncello e Ruggiero Fiorella al pianoforte. Il Trio eseguirà musiche di Haydn e Arenskij. I tre musicisti fanno parte dei vincitori di Attraverso i Suoni progetto per la valorizzazione dei talenti toscani under 30 promosso da A.Gi.Mus. e Fondazione Cr Firenze, di cui Le 7 Note è partner territoriale. I vincitori beneficiano di un contratto di un anno che offre loro numerosi concerti, tra cui quello di oggi, ma anche la possibilità di ottenere aiuti utili alla costruzione delle loro carriere, come masterclasses e un percorso di formazione per migliorare le abilità di comunicazione e auto-imprenditorialità. I concerti hanno il costo simbolico di 1 euro. Il Trio Ad Libitum si è formato all’interno del Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze nel novembre 2017. Sono i vincitori di numerosi Primi premi assoluti in diversi concorsi.