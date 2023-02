Il trenino non si ferma: corse anche nei festivi

-di Sonia Fardelli

Il treno del Casentino non si ferma. Anzi va avanti con importanti novità. Il passaggio da Lfi e Rfi non avverrà così velocemente (ci vorranno anni per completare l’operazione) e intanto l’azienda presieduta da Maurizio Seri sta investendo nella linea che da Sinalunga arriva fino a Stia passando per Arezzo. Con servizi sempre maggiori. E’ stata infatti inoltrata richiesta alla Regione di poter far viaggiare questi treni anche la domenica e i giorni festivi. "Il treno del Casentino è attivo dal lunedì al sabato - spiega Seri - la domenica e nei festivi il servizio di trasporto pubblico è affidato agli autobus.

Molti utenti ci hanno detto però di trovarsi meglio in treno. Così abbiamo fatto richiesta alla Regione di poter estendere il servizio. Per gli studenti ed i lavoratori che usufruiscono quotidianamente dei nostri treni, ma anche per i tanti turisti che con l’arrivo della bella stagione si spostano verso il Casentino, attratti dalle sue bellezze artistiche e naturali. L’apertura della ciclopista dell’Arno sta facendo da importante volano per portare sempre più gente nella vallata". Per migliorare ulteriormente il servizio Lfi ha acquistato anche due nuovi treni, che proprio in questi giorni sono stati messi su rotaia. "Uno è stato comprato con i finanziamenti del Pnrr e l’altro con i fondi ministeriali grazie ad un accordo di programma con Trenitalia e Regione Toscana. Sono mezzi che garantiscono un maggiore confort ai passeggeri e sono anche più ecologici di quelli vecchi. Grazie alla moderna tecnologia consumano di meno e c’è un minor spreco di energia. Possono ospitare 350 passeggeri ciascuno e sono attrezzati anche al trasporto di biciclette, appunto per soddisfare le richieste dei turisti e degli appassionati di trekking". Ma i due nuovi treni non sono l’unico investimento fatto da Lfi nella tratta Sinalunga - Stia. "Tutte le stazioni ferroviarie - dice il presidente Maurizio Seri - sono state dotate di emettitrici digitali grazie alle quali sarà possibile acquistare biglietti semplicemente passando la carta di credito o il bancomat". Anche il "treno del Casentino" si mette dunque al passo con i tempi e gli utenti sono in continua crescita. "Ogni giorno trasportiamo con i nostri treni tra Casentino e Val Di Chiana dalle 3mila alle 4mila persone. Con il rincaro dei carburanti molte persone si tornate verso il servizio pubblico.

Negli anni del Covid abbiamo avuto un tracollo. Nel 2022 abbiamo recuperato oltre l’81% dei clienti che avevamo nel 2019. Vediamo il 2023 come l’anno della svolta. Pensiamo di recuperare tutta la nostra utenza precedente e di acquistare anche nuovi passeggeri. Il problema del Casentino è legato al fatto che la vallata si sta spopolando. Molti giovani invece di venire ad Arezzo in treno per lavorare ci si trasferiscono direttamente. Noi come Lfi comunque continuiamo ad investire in questa linea e ne sono testimonianza i lavori fatti alla stazione di Badia al Pino e la creazione di parcheggi a Lucignano e Alberoro".