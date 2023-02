Il Trenino del Casentino fa una fermata nel futuro

di Sonia Fardelli

Due nuovi treni pronti a percorrere la tratta Sinalunga Stia passando per Arezzo e per numerosi paesi della Valdichiana e del Casentino. A presentarli ieri alla stazione di Badia al Pino è stato il presidente di Lfi Maurizio Seri con l’assessore regionale Stefano Baccelli, il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli e tanti sindaci delle due vallate. I due elettrotreni "Pop ETR 104" sono dotati di 30 monitor informativi per i viaggiatori, carrozze open space senza gradini e connessione wi-fi gratuita a bordo. La sicurezza è garantita da 32 telecamere di videosorveglianza.

I treni hanno una capienza massima di 509 posti, di cui 309 a sedere e due per persone con ridotte capacità motorie. Sono inoltre disponibili 6 spazi per il trasporto di biciclette. "Treni più confortevoli – ha spiegato Seri – realizzati al 97% con materiali riciclabili. Hanno una struttura in alluminio che garantisce un ridotto consumo energetico e una climatizzazione intelligente che cambia a seconda delle temperature esterne e del numero di viaggiatori presenti nei vagoni. Abbiamo poi attivato in tutte le stazioni il servizio Pay and go, un sistema di pagamento rapido, innovativo e sicuro. Appoggiando la carta di credito si potrà salire a bordo, senza fare la fila".

Trasporto su rotaie che caldeggiano anche i sindaci. A cominciare da quello di Civitella Andrea Tavarnesi: "Lfi ha anche ristrutturato la stazione di Badia al Pino ed è molto importante dare questi servizi. Non è un caso che proprio tanti anni fa qui davanti aprì i battenti la ditta Mimmina che dava lavoro a quasi cinquecento persone". Soddisfatto degli obiettivi centrati l’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Stefano Baccelli: "Anni fa in Regione sono arrivate proteste per questa linea, dove si utilizzavano ancora treni davvero vecchiotti. Così insieme a Lfi abbiamo cercato fondi per rinnovare il parco mezzi. Abbiamo ottenuto 6 milioni dal Pnrr e altri 13 milioni dai fondi ministeriali. "L’importanza della tratta Sinalunga Stia sottolineata anche dal consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli: "Sono treni all’avanguardia, comodi e sicuri. Speriamo vengano utilizzati da sempre più utenti anche per liberare da un pò di traffico la 71".

A caldeggiare il potenziamento del trenino del Casentino anche il sindaco di Castel Focognano Remo Ricci: "Si tratta di una risorsa importantissima per noi del Casentino".. Pure Filippo Vagnoli sindaco di Bibbiena la pensa così: "Questa linea è di primaria importanza per il Casentino. Adesso serve il passo successivo: la creazione della stazione dell’alta velocità Medioetruria a Rigutino".