Il Trenino corre ma non nei festivi La decisione ora spetta alla Regione

di Sonia Fardelli

STIA

Slitta la possibilità di avere in servizio il treno del Casentino anche la domenica e nei giorni festivi. Se ne riparlerà il prossimo anno quando sarà completamente terminata la ciclopista dell’Arno e partirà un importante progetto per portare in Casentino sempre più turisti.

"Come Lfi anche quest’anno avevamo dato la disponibilità a mettere in funzione il treno che da Arezzo porta fino a Stia anche la domenica e i giorni festivi – dice il presidente Maurizio Seri – ma la decisione finale spetta alla Regione Toscana. Ormai penso che non ci siano più i tempi per organizzare il servizio da qui all’estate. Continueremo a servire come è sempre stato i Comuni del Casentino con gli autobus". Una decisione sui nuovi orari del treno del Casentino che la Regione con molta probabilità rimanderà al prossimo anno. "L’idea era quella di abbinare il treno di domenica e nei festivi – dice il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli – con l’inaugurazione e il completamento definitivo della ciclopista dell’Arno. Un’opera che già la prossima estate dovrebbe essere finita e che sicuramente porterà sempre più gente in Casentino. E’ per questo che sono stati acquistati di recente anche nuovi treni che hanno la possibilità, tra l’altro, di trasportare anche un numero importante di biciclette. Finita la ciclopista partiremo dunque con un progetto complessivo. Se poi vediamo che prima vengono fuori altre esigenze le valuteremo e vedremo cosa fare".

Intanto con l’avvento della bella stagione e a ridosso della Pasqua il treno del Casentino ha cominciato a ripartire a pieni giri, dal lunedì al sabato. Con i soliti pendolari (studenti e lavoratori), ma anche con molti turisti e appassionati di trekking. "Ancora è presto per fare un bilancio – dice Seri – dopo le festività faremo una prima conta per capire se rispetto allo scorso anno i passeggeri sono aumentati". Un orario più ampio che copra l’intera settimana è un po’ la logica conseguenza degli ultimi investimenti fatti sulla linea Arezzo Stia. Da appena due mesi sono in servizio due nuovi elettrotreni in alluminio e realizzati con materiali riciclabili al 97%.