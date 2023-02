Il traguardo di Brocchi Laurea tris in Fraternita con la dedica ai nipotini

Terza laurea per Ivo Brocchi, giornalista aretino di lungo corso. La proclamazione nel Palazzo della Fraternita: dottore in servizi giuridici (facoltà di giurisprudenza dell’università di Siena) con 109 su 110. Brocchi era già laureato in scienze politiche e in scienze della comunicazione. La tesi presenta due focus: il primo sulla sovranità alimentare e il secondo sulle modalità di produzione di carne adottate dal gruppo Aboca. Brocchi ha dedicato la terza laurea ai suoi due nipotini. Congratulazioni dalla redazione di Arezzo de La Nazione.