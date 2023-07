"Il traforo? Resterà un sogno" Viabilità, l’affondo di Ceccarelli "Investiamo sulla variante alla 71"

di Sonia Fardelli

Botta e risposta tra il sindaco Vagnoli e l’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli sulla viabilità in Casentino. Il primo cittadino di Bibbiena ha inviato una lettera al presidente Giani dove espone le difficoltà della vallata e chiede la realizzazione del traforo per arrivare dritti a Firenze. Perplessità sulla variante alla 71 al Corsalone, definendola "un progetto non percepito come necessario dalla vallata e che richiede tante risorse". La pensa diversamente Vincenzo Ceccarelli, casentinese e che per anni ha seguito la viabilità in Casentino. Prima come presidente della Provincia e poi da assessore regionale alle infrastrutture. "Da casentinese costretto ogni giorno ad affrontare un passo appenninico per poter andare in Regione, non nego di essere stato attratto dall’idea di un "traforo". Chi, però, amministra a livello regionale, deve avere una visione più ampia delle priorità e misurarsi con il quadro nel quale opera, altrimenti si rischia di alimentare nei cittadini aspettative poco realistiche. Il costo di un traforo sarebbe oggi paragonabile alla realizzazione di una parte consistente della terza corsia della più importante arteria regionale, ovvero la Fipili. Con la differenza che sulla quella strada c’è un traffico almeno 100 volte superiore a quello che interessa la nostra vallata. Mi chiedo se sia realistico disperdere energie per un’opera destinata a restare nei nostri sogni".

Diversi gli obiettivi che in questi anni si è posta la Regione. "Abbiamo cercato progettare e realizzare una serie di interventi per migliorare la viabilità esistente – spiega Ceccarelli – La Sr 71, negli ultimi 30 anni, è una delle strade su cui si è investito di più in Toscana. L’obiettivo è stato quello della messa in sicurezza, allargando la sede stradale e togliendo i pericolosi incroci a raso. Quando sarà realizzata anche la variante a nord di Arezzo, avremo anche la riduzione dei tempi di percorrenza per il collegamento alla viabilità nazionale".

E nei piani della Regione per migliorare la viabilità in Casentino c’è anche la variante alla 71 al Corsalone. "Mi dispiacerebbe se la rinuncia a quest’opera – termina Ceccarelli – fosse la conseguenza dei forti ritardi accumulati in questi anni a causa delle gravi difficoltà sorte dalle problematiche che attengono all’area ex Sacci e che il comune di Bibbiena non è mai riuscito a risolvere".