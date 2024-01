Il Terranuova Traiana vince e convince. Miglior difesa del campionato.

Arezzo, 25 gennaio 2024 – Il Terranuova Traiana è sempre più una realtà solida del Valdarno calcistico. La società biancorossa, che lo scorso anno è retrocessa dopo l'incredibile partita con il Grosseto a Firenze, condita da un errore arbitrale molto grave, ha riprogrammato la stagione senza farsi prendere dalla frenesia e dalla delusione. E così, con il campionato che ha ormai raggiunto e superato il giro di boa, i biancorossi di Becattini si ritrovano al terzo posto in classifica, con la quarta ormai staccata di sette punti. Davanti ai valdarnesi, ad un solo punto, il Signa, mentre la capolista Siena, prossimo avversario domenica alle Badesse, guida la graduatoria a distanza.

Ieri, nel turno infrasettimanale, la rete della vittoria con il Foiano è stata segnata da Filippo Viganò, al secondo gol stagionale, su assist di Irisjan Taflaj. Eravamo alla mezzora del secondo tempo e il successo consolida una posizione di classifica davvero eccellente. Ma sono i numeri a sorprendere, almeno fino ad un certo punto: undicesima vittoria stagionale su 21 gare giocate; imbattuti al Matteini: 7 vinte e 4 pareggiate; migliore difesa del girone con 9 reti al passivo; una sola rete subita in casa in 11 giocate; 9 risultati utili consecutivi con 6 vittorie e 3 pareggi; 14 clean sheet in 21 giocate; 697 minuti senza subire gol. Il merito? Di squadra e allenatore senza dubbio, ma soprattutto della società.

Una società seria, guidata da uomini di calcio e da imprenditori del posto, che hanno dimostrato in questi anni di saper lavorare in una realtà comunque piccola programmando stagione dopo stagione senza mai farsi prendere dalla voglia di strafare e, soprattutto, mantenendo intatta l'ambizione. Il Terranuova Traiana vuole tornare in serie D e potrebbe farlo anche attraverso la coppa Italia di Eccellenza. Il 7 febbraio ci sarà la finale toscana con lo Sporting Cecina e in caso di successo i biancorossi accederebbero alle fasi nazionali. Insomma, una bella realtà del nostro calcio, per giunta organizzatissima. E quando alle spalle c'è una società forte, i risultati non mancano mai.