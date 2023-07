Il Terranuova Traiana presenta la domanda di ripescaggio

Arezzo, 06 luglio 2023 – Ieri il Terranuova Traiana ha inviato a mezzo Posta Elettronica Certificata tutta la documentazione al Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per la domanda di ripescaggio in Serie D, dopo la retrocessione avvenuta al termine della passata stagione per la peggiore classifica al termine della stagione regolare. Il pareggio per 0-0 al termine dei tempi supplementari nella gara di playout giocata con il Grosseto è costata la discesa nel campionato regionale. Il club biancorosso, attraverso i propri massimi dirigenti e i più stretti collaboratori, ha inviato il materiale necessario entro i termini previsti.E’ stato poi stato bonificato alla Lega Nazionale Dilettanti il previsto importo di 19.000 Euro (quale versamento ad ascriversi a tassa associativa, assicurazione tesserati, diritti di iscrizione ai campionati nazionali di Serie D e Under 19, acconto spese), oltre ad una fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11/07/2024 di importo pari a Euro 31.000. Importi che, qualora la domanda di ripescaggio non dovesse andare a buon fine, verranno utilizzati in quota parte per l’iscrizione al Campionato Regionale di Eccellenza Toscana 2022-2023 e restituiti per la differenza, al netto delle iscrizioni a tutti i campionati giovanili regionali, provinciali e calcio a 5, compresa la fideiussione.

L’iter burocratico ora prevede che entro il 10 luglio la segreteria del Dipartimento Interregionale trasmetta alla Co.Vi.So.D. tutta la documentazione ricevuta da ogni società. Entro il 14 luglio la Commissione di Vigilanza Società di serie D comunicherà alle società l’esito delle rispettive istruttorie. Quindi il Dipartimento Interregionale ufficializzerà l’elenco delle società e la graduatoria di eventuale ripescaggio per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2023-2024. Le società non in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare ricorso entro mercoledì 19 luglio 2023. Nel giro di una settimana la Co.Vi.So.D esprimerà il proprio parere in merito ai ricorsi presentati. Successivamente il Consiglio Direttivo della LND si esprimerà comunicando la composizione degli organici per la stagione sportiva 2023-2024. Insomma, la società valdarnese punta al ripescaggio in serie D e questo testimonia l’ambizione e anche la solidità economica del club, che lo scorso anno, per la prima volta nella sua storia, ha disputato il campionato nazionale dilettanti.