Il teatro parla al femminile. Gli spettacoli di Monterchi

Si alza il sipario sulle attività di Laboratori Permanenti al Teatro Comunale di Monterchi, sede della Residenza artistica e culturale dell’associazione. E parte Nuovi Orizzonti la rassegna di teatro contemporaneo che ha preso il via la scorsa stagione e che da ottobre a marzo presenta nuove interessanti proposte.

"Monterchi possiede una particolare armonia, dovuta alla struttura della parte vecchia del borgo e alla presenza dell’affresco della Madonna del Parto di Piero della Francesca - dice Caterina Casini direttrice artistica di Laboratori Permanenti e della rassegna - abbiamo quindi deciso per la nuova stagione di dedicarci alla creatività femminile, per offrire nuovi punti di vista agli spettatori, attraversando contraddizioni e proponendo nuovi orizzonti, per continuare a ricercare quella soavità necessaria a tutti, uomini e donne, che traspare dal meraviglioso dipinto che ci fa da guida.

Proseguiamo a partire dal “cuore” di Monterchi, il nostro lavoro di Residenza Artistica della Regione Toscana". La rassegna prenderà il via il 29 ottobre alle 18 con "Api e lievito, il dolore come… Api nella testa" una produzione Seven Cults con la regia Maddalena Emanuela Rizzi: spettacolo che racconta una tematica delicata, con un testo poetico, immaginifico, si affronta la questione dell’abuso sessuale sui minori partendo da ciò che la vittima sente e prova ossia dolore, confusione, bisogno, ma anche amore e necessità. Poi un classico appuntamento di Laboratori Permanenti, "La pagina più bella del mondo" il 21 novembre alle 18 al Museo Madonna del Parto dove chiunque potrà leggere pagine dedicate al contrasto alla violenza sulle donne; un gesto pacifico di lettura comune. Non mancherà un appuntamento dedicato alla formazione nei giorni 1-2-3 dicembre con Il fragile meraviglioso, workshop sul clown condotto da Alberto Fortuzzi: un corso aperto a tutti in cui si lavorerà sulla scoperta del nostro clown. Il 3 dicembre alle 18 andrà in scena "La Mite" di Dostoevskij, una produzione Teatri d’Imbarco con Beatrice Visibelli, adattamento e regia Nicola Zavagli. Si prosegue il 10 dicembre alle 17 con un appuntamento per i più piccoli: "Di che famiglia sei?" una produzione Officine Papage con la regia di Marco Pasquinucci. Il 18 febbraio alle 18 c’è "Nero di seppia – Parliamone" di Giorgia Francozzi. Chiude la rassegna "Cosa ti cucino amore?" domenica 3 marzo alle 18, una coproduzione Laboratori PermanentiSeven Cults con Caterina Casini, Maria Cristina Fioretti, Carlina Torta, la scenografia di Tiziano Fario e il testo e la regia di Linda Brunetta.

Angela Baldi