"Oggetto della valutazione dell'organo di autogoverno - scrivono i giudici amministrativi di primo grado - non e' stata l'opportunita' delle scelte investigative svolte dal ricorrente nell'ambito dei procedimenti di indagine quanto, sulla base del dato di fatto del procedere parallelo delle indagini e dell'incarico extragiudiziario, l'inopportunita' della scelta compiuta dal ricorrente di non comunicare allo stesso Csm il mutamento del contesto nel quale

tale ultimo incarico si stava svolgendo, contravvenendo ad un obbligo di trasparenza e correttezza". Si legge ancora nella sentenza, depositata oggi dopo la camera di consiglio svolta 'da remoto' in videoconferenza il 10 giugno scorso, "non appare illogico e fondato su travisamento di fatti, che il Csm abbia posto come fattore 'centrale' di valutazione quello dell'indipendenza e della serenita' d'animo del magistrato, fattore che, anche nel procedimento di 'conferma', assume una connotazione primaria, se non proprio prevalente in assoluto rispetto alla pur positiva gestione dell'organizzazione giudiziaria". In ambienti di procura si apprende della decisioine di Roberto Rossi di ricorrere al consiglio di stato contro la decisione del Tar del Lazio, al quale aveva fatto ricorso nel dicembre scorso contro la decisione del Csm, risalente a fine ottobre, di non confermarlo nell'incarico di procuratore capo ad Arezzo.