Il talento in cucina conquista il web

SANSEPOLCRO

Classe 1935, Natalina Moroni è diventata famosa sui social grazie al nipote Luca che ha mostrato la sua quotidianità e le sue abilità di cuoca su Tik Tok. Con la sua forza e caparbietà, nonna Natalina ama prendersi cura della sua famiglia e cucinare le prelibatezze della tradizione locale, in particolare le sue tagliatelle e la pasta fatta a mano, che l’hanno resa famosa in tutto il mondo.

Senza finte ostentazioni, la semplicità di Nonna Natalina ha conquistato oltre 3 milioni e mezzo di follower, diventando un simbolo di autenticità nella città di Sansepolcro.

Originaria di Caprese Michelangelo, la nonna tiktoker vive a Santa Fiora, una frazione biturgense. In poco tempo ha conquistato il cuore di milioni di persone direttamente dalla sua cucina oltre che per la sua simpatia, soprattutto per l’indiscutibile talento nella cucina. Uno dei video più visti vanta 52 milioni di visualizzazioni, da fare invidia agli influencer professionisti. Ravioli, castagnole, pizze rustiche, dolci: nonna Natalina insegna ai suoi fan alcune delle ricette più antiche e amate della cucina tradizionale italiana e lo fa con quella spontaneità e con quel savoir-faire tipico delle nonne del nostro Paese. Basta vedere un suo video per tornare indietro nel tempo.