Il talento del piano Giulia Toniolo ospite alla Camu

Prosegue la nuova stagione concertistica dell’Associazione Le 7 Note di Arezzo alla CaMu Casa della Musica di Arezzo nel Palazzo di Fraternita dei Laici, in Piazza Grande. La stagione è realizzata con il sostegno di Fondazione Cr Firenze e Ministero della Cultura e con la collaborazione di Comune di Arezzo, Fraternita dei Laici, Fondazione Guido d’Arezzo, Aiam. Dieci sono i concerti in programma fino a maggio, con lo scopo di proporre una ricca offerta culturale per la città in uno spazio meraviglioso come la Casa della Musica, in pieno centro storico ad Arezzo. Molti saranno dedicati ai giovani talenti e in particolare ospiteranno i vincitori di Attraverso i Suoni, progetto realizzato da A.Gi.Mus. Firenze, Arezzo e Grosseto assieme a Fondazione Cr Firenze, di cui Le 7 Note è partner territoriale. Attraverso i Suoni mira alla valorizzazione dei musicisti toscani under 30 offrendo loro concerti, benefit e un percorso di un anno per l’ avviamento alla carriera professionale. In marzo, i concerti ospiteranno i vincitori del Premio Crescendo. L’11 marzo si esibirà Giulia Toniolo, giovane pianista di stanza a Londra, che proporrà musiche di Chopin, Liebermann e Scriabin.