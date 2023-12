Il Summit del gioiello punta sui giovani. Ermeti: "Rafforziamo il legame con la città"

Giovani, sinergie e sostenibilità per promuovere l’eccellenza italiana. Questi i temi che hanno animato il Summit del gioiello italiano, organizzato da Italian Exhibition Group con il Comune di Arezzo, la Camera di commercio di Arezzo-Siena e Arezzo Fiere e Congressi, che si è svolto ieri ad Arezzo Fiere. "Con il Summit vogliamo rafforzare il legame con i distretti produttivi orafi – spiega Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group – in particolare con quello di Arezzo, con cui Ieg condivide progettualità e iniziative di primo piano, come la fiera OroArezzo, che valorizza il meglio dell’oreficeria e delle tecnologie Made in Italy nel mondo".

Il futuro è stato il protagonista indiscusso della terza edizione dell’evento aretino, che ha visto diversi momenti dedicati alle nuove generazioni e al loro avvicinamento al settore. Tra questi, la presentazione di un progetto di Confartigianato per l’erogazione di borse di studio da 500 euro a favore degli studenti più meritevoli delle scuole medie del territorio che nel 2024 sceglieranno percorsi formativi in campo orafo. Secondo Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net, il settore ha un grande potenziale attrattivo ancora inespresso nei confronti dei giovani talenti: dalla rilevazione che Skuola.net ha realizzato per Federorafi con il supporto di Ieg, quasi uno studente delle scuole secondarie su tre sarebbe interessato ad una carriera in questo comparto.

All’evento è stato consegnato anche il premio Miglior Design 2023 della categoria Talents del concorso Première di OroArezzo, vinto da Marta D’Ambrosio, studente della Margaritone di Arezzo, con un collier d’opale circondato da raggi tempestati di pietre colorate.