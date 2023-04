Il successo del Team Rossi 4X4: il riconoscimento del Consiglio regionale della Toscana

Arezzo, 17 aprile 2023 – Una targa per celebrare la vittoria del Team Rossi 4x4 nella categoria “Cross Country 4x4” del Carta Rallye.

E' il riconoscimento che verrà consegnato domani a Firenze, nella sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso da parte del Consiglio regionale della Toscana per premiare la determinazione, la tenacia e la passione che da sempre contraddistinguono il team.

A ritirare la targa, il pilota Stefano Rossi, la team manager Debora Testi e il marketing manager Luca Tenti. “Un ringraziamento al vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci per la consueta disponibilità nel valorizzare le realtà aretine che si distinguono.

Grandissimi complimenti al Team Rossi 4x4 perchè da sempre unisce la passione per il rally alla promozione della nostra città e anche a moltissime iniziative di solidarietà e di attenzione verso il territorio, - commenta il vice sindaco Lucia Tanti. -

Ricordo in questo senso il coinvolgimento degli ospiti della Casa Pia alla presentazione ed alla cena di ringraziamento che ha fatto seguito alla partecipazione all’ultimo rally, a dimostrazione della volontà di includere e di condividere le loro esperienze e i loro successi con le persone anche più fragili e proprio per questo più importanti per tutti”.