Il successo del Berta Festival Nasce dall’idea di alcuni ventenni "Obiettivo animare il nostro borgo"

di Claudio Roselli

Se arriveranno Dj Matrix, la Pfm e Paolo Crepet; se Berta Music è diventato un festival della durata di quattro giorni, dal 25 al 28 agosto prossimi; se dunque a Sansepolcro vi sarà un altro evento, lo si deve a loro: "I Citti del Fare", un gruppo di ragazzi (appunto "citti", per dirla in vernacolo locale) che lo scorso anno ha trasformato in associazione di promozione sociale un’idea avuta nel 2019. Sono giovani – l’età media del direttivo è di appena 24 anni – e in totale una ventina quelli che fanno parte della cerchia degli operativi, con alla presidenza Giuseppe Carbonaro (24enne pure lui e conosciuto anche come calciatore), che vogliono così bene all’amato Borgo da renderlo vivo e vitale. "Gli obiettivi che ci poniamo sono trasversali ed eterogenei – afferma lo stesso presidente – e andiamo dal sociale al culturale, alla valorizzazione del territorio in ogni sua forma per venire incontro alle esigenze di tutte le età, collaborando con le attività locali". Perché questo progetto ben preciso in testa? "Siamo diversi nelle idee politiche e nei gusti musicali, ma ci accomunano l’attaccamento alla nostra città e il desiderio di rimanere qui e di far crescere qui un domani i nostri figli.

Ci siamo dati questo nome perché siamo pieni di iniziative, in favore sia della nostra gente che dei turisti e del vicinato". C’è poi una causale anche contingente, se vogliamo: "Passato il triste periodo della pandemia – ricorda Carbonaro - ci siamo ritrovati a fronteggiare la stessa ostilità e chiusura di quattro anni fa da parte di alcuni cittadini di Sansepolcro, abitanti del centro storico e non solo. I toni di questi "comitati del silenzio" sono molto duri e ultimativi, con giudizi spesso ingiusti verso noi giovani, considerati dei fannulloni capaci solo di fare chiasso e ubriacarsi fino alle ore piccole". Il Berta Music Festival costituisce pertanto un primo significativo salto di qualità? "E’ il grande regalo che facciamo a Sansepolcro, con tre serate – quelle dei personaggi già menzionati – che abbracciano più generazioni e con una quarta, quella di domenica 27 agosto, dedicata alla tradizione locale con la riproposizione di "Canzonissima".

Ma soprattutto, abbiamo fatto salire il livello dell’appuntamento". E non finisce qui. "E’ già in archivio la "Cena con delitto" tenutasi di recente nella piazza dell’ex convento di Santa Marta e per l’8 agosto, prima quindi del festival, abbiamo organizzato la "Notte stellata" agli Orti Sociali. Come si può notare, ci interessa utilizzare e valorizzare anche gli spazi meno conosciuti e frequentati di Sansepolcro. Più avanti, poi, vi sarà dell’altro".