Il soprano . Gaia Matteini oggi in concerto La Basilica di San Francesco ad Arezzo ospita il concerto "Sia laudato San Francesco" dell'Associazione Corale Symphonia, in onore dell'Ottavo Centenario delle Stimmate. Il repertorio medievale sarà eseguito in costume antico e con strumenti antichi, dedicato al Laudario Cortonese.