Il sindaco Sanni punta a fare il tris: "Con la mia squadra verso la sfida"

Dopo le indiscrezioni, che si erano poi tramutate in certezze, ieri mattina è arrivata anche l’ufficialità. A Cavriglia il sindaco in carica, Leonardo degl’Innocenti o Sanni, si ricandiderà per la terza volta e correrà con e per la lista "Insieme per Cavriglia". Un percorso iniziato un mese fa quando, come ha ricordato Sanni, la coalizione gli ha chiesto di cogliere l’opportunità del terzo mandato e di ricandidarsi per finire i tanti progetti in atto, in parte frenati da due anni di pandemia. "Prima di accettare ho deciso di fare un percorso partecipativo con la giunta, i consiglieri comunali di maggioranza e con tutta la comunità, in tutte le frazioni e nel capoluogo, per ascoltare la gente, la mia gente, e condividere con loro questa opportunità – ha detto - Perché è solo per loro ed al loro servizio che operiamo. Perché di loro e di questa terra sono innamorato. Dopo questo tempo di riflessione e di condivisione, ho deciso di dare una disponibilità per accettare quella proposta". L’idea è quella di presentare la lista il 24 aprile alla Sala Poggi del circolo di Castelnuovo. Sarà il via ufficiale alla campagna elettorale, che prevede incontri con i cittadini del capoluogo e delle frazioni. Si partirà con una linea programmatica aperta, che sarà chiusa solo dopo la campagna di ascolto, quando potrebbe essere integrata. Sanni ha poi ricordato il gruppo di lavoro.

"Ho una squadra straordinaria con me e, insieme, come sempre abbiamo fatto fino ad oggi, abbiamo deciso di offrire la nostra disponibilità ad accettare la sfida per provare a vincere ancora le prossime elezioni e per portare a termine i tanti progetti avviati. In questi anni la comunità di Cavriglia, infatti, si è molto sviluppata e sono in atto progetti straordinari che stanno trasformando il territorio", ha sottolineato il candidato, che ha poi ricordato il lavoro svolto in questa doppia legislatura che si sta avviando al termine.

"Il Comune, nel decennio, ha dimostrato di sapere attrarre risorse fondamentali per opere strategiche, "sostenibili" e anche indispensabili per la riqualifica ambientale, la crescita, lo sviluppo e la creazione di nuovi posti di lavoro – ha sottolineato Sanni - Con i finanziamenti attratti si stanno liberando risorse indispensabili per il sostegno ai più deboli, per gli anziani e per mantenere la pressione fiscale molto bassa, tra le più basse del Valdarno. Inoltre, abbiamo lavorato molto per creare opportunità e investimenti per i giovani: impianti sportivi, parco dello sport, anfiteatro per la musica e tanto, tanto altro ancora". La lista elettorale sarà composta da dodici persone. "Sarà eterogenea – ha detto il candidato – e legata anche al territorio. Ci saranno quindi esponenti di Cavriglia capoluogo, ma anche delle frazioni. Se dovessi riassumere i valori della nostra lista la definirei così: genere, competenza, territorialità e sensibilità". Insomma, anche a Cavriglia è partita la corsa per il voto dell’8 e 9 giugno. E Sanni è il terzo sindaco, dopo Sergio Chienni e Moreno Botti, ad ufficializzare il si al terzo mandato. Alle elezioni del 2019 la lista "Insieme per Cavriglia" conquistò l’81,31%, oltre 4.500 voti.