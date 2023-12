Il sindaco Meoni attacca gli alleati: "Qualcuno vuole soltanto farci male"

di Laura Lucente

Ancora schermaglie politiche in terra Cortonese, con la tensione che comincia a raggiungere alti livelli.

A saltare è la commissione bilancio per mancanza di numero legale. All’appello sono mancati i consiglieri di Fratelli d’Italia e Forza Italia. La loro assenza non permette il regolare lavoro della commissione in cui si sarebbe dovuto discutere il bilancio preventivo 2024-26 che dovrà passare tra poco alla votazione in consiglio comunale.

Una mossa degli alleati che ha stizzito non poco il primo cittadino Luciano Meoni. A distanza di poco, infatti, sulla sua pagina social personale sceglie di pubblicare un video, in cui elenca le bontà del suo operato con un un affondo nemmeno troppo velato. "Non vorrei che qualcuno provasse a disturbare la nostra azione – dice Meoni – e provasse a interrompere il nostro mandato". Le parole sembrano proprio dirette proprio a Fratelli D’Italia e Forza Italia, con cui i rapporti in queste settimane si sono fatti particolarmente tesi. Sul piatto c’è la ricandidatura unitaria di Meoni che traballa di giorno in giorno.

Al momento, infatti, sembra che solo la Lega abbia staccato il lasciapassare per un secondo mandato all’attuale primo cittadino. Ma il condizionale è d’obbligo, perché non c’è ancora stata una dichiarazione ufficiale in tal senso da parte dei vertici provinciali del Carroccio che potrebbero anche ripensarci. Il gioco forza sulla discussione e sull’imminente votazione del bilancio è un altro nodo cruciale su cui Meoni traballa.

A rincarare la dose su quanto sta accadendo tra le fila della maggioranza è, come immaginabile, il Partito democratico che commenta pesantemente la mancanza del numero legale in commissione bilancio.

"Non è la prima volta che accade. Si tratta dell’ennesima conferma del fallimento di questa maggioranza, e in particolare di un sindaco che ha portato avanti per anni scelte e decisioni solitarie e che ogni giorno è sempre più isolato".

Il Pd commenta anche le parole usate dal sindaco nel suo post social. "Siamo abituati anche a questo: questi quattro anni abbondanti di consiliatura sono stati segnati da un clima costante di intimidazione nel quale chi non era d’accordo con il Sindaco, nei partiti di opposizione o persino di maggioranza, è stato messo alla gogna o addirittura sottoposto a procedimenti giudiziari. Non possiamo rimanere in silenzio. A cosa fa riferimento Meoni quando dice ‘non vorrei ci sia qualcuno che voglia disturbare la nostra azione visto che si parla di legalità? Si spieghi meglio e ci faccia capire se si riferisce alle forze di maggioranza che stanno minacciando di non sostenerlo per un secondo mandato – cosa del tutto credibile, visto il completo fallimento della sua amministrazione – o parla d’altro".