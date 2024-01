Il sindaco Ghinelli professore per un giorno

Arezzo, 9 gennaio 2024 – Professore per un giorno. Il sindaco Alessandro Ghinelli è tornato in cattedra per parlare di politiche ambientali a due classi del liceo scientifico “Francesco Redi”, un incontro previsto dalla scuola di educazione civica promossa dall'associazione “Tra Tevere e Arno” presieduta da Stefano Tenti.

Con gli studenti della 3C scientifico di ordinamento e della 5S scientifico scienze applicate il sindaco Ghinelli ha affrontato i temi della sostenibilità ambientale ed energetica, approfondendo le tematiche delle energie rinnovabili e delle comunità energetiche.

La lezione, che ha spiegato gli obiettivi dell'Agenda 2050 della Commissione Europea e le tematiche della COP28, si è anche focalizzata sulle politiche ambientali portate avanti dal Comune di Arezzo fin dal 2014, anno dell'adesione al Patto dei Sindaci, e ha ripercorso le tappe che hanno portato alla redazione del PAESC, alle firme dell'adesione al Green City Accord, alla missione sull'adattamento ai cambiamenti climatici, all'appello all'azione per una cultura sostenibile.

Il sindaco ha quindi parlato agli studenti della tecnologia che sta alla base del biodigestore “Verde70” di San Zeno per la produzione di biometano dai rifiuti e dell'avvio del processo di costituzione delle comunità energetiche sostenibili.