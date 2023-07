Il sindaco è un maestro argentiere Dalla fascia tricolore al laboratorio E lancia un open day per i ragazzi

di Sonia Fardelli

E’ tornato nella sua terra natale dopo tantissimi anni per insegnare l’arte degli argentieri ai giovani della sua vallata. Roberto Pertichini, sindaco di Montemignaio e in pensione come artigiano, era partito dal Casentino quando aveva appena otto mesi. Gli era morto il padre e la mamma andò a Firenze da alcuni parenti per ricominciare qui una nuova vita. Pertichini è cresciuto così a San Frediano. Poi ha trovato un primo lavoro in un bar a Santo Spirito. Qui ha incontrato alcuni artigiani argentieri di Ponte Vecchio che gli hanno offerto di lavorare nelle loro botteghe.

"Prima era diverso – racconta Pertichini – gli artigiani erano come una grande famiglia. Molto legati tra loro e pronti ad insegnare il mestiere ai giovani. A battuta uno di loro mi disse: che fai perdi tempo a fare i caffè? Vieni a lavorare in bottega. E così è iniziata la mia lunga carriera di artigiano. Dai professionisti di Firenze ho imparato anno dopo anno l’arte degli argentieri". Un’arte che adesso tornato in Casentino Pertichini vuol trasmettere ai giovani della sua vallata. Con l’Academy interna di Freschi & Vangelisti, ma anche con la nuova Scuola di Arti e Mestieri di Pratovecchio Stia.

"Voglio insegnare insieme ad altri professionisti ai giovani quanto è bello il mestiere degli artigiani – continua il primo cittadino – per questo ho rinunciato al posto fisso che potevo avere alle Poste o all’aeroporto fiorentino. Però come artigiano, creando oggetti in argento, mi sono tolto grandi soddisfazioni. E adesso voglio trasmettere questa mia professionalità ai giovani". Pertichini sta già seguendo una trentina di giovani all’Academy interna della ditta Freschi&Vangelisti e presto altri ne formerà alla Scuola di arti e mestieri a Stia.

"In occasione della biennale del ferro battuto – spiega – faremo un open day di tre giorni in un gazebo per mostrare ai giovani il nostro lavoro. E non appena ci saranno le prime adesioni alla scuola cominceremo con i corsi. Noi contiamo di avere già i primi allievi per ottobrenovembre. Un’avventura che abbiamo deciso di intraprendere con altri artigiani casentinesi. Vogliamo dare ai giovani nuove opportunità, proprio nella vallata dove vivono con le loro famiglie".