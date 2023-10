Il Sindaco di Montevarchi parla del modello di Comunità Energetica ad un convegno a Firenze

Arezzo, 30 ottobre 2023 – Domani all’auditorium della Camera di Commercio di Firenze si terrà il convegno su comunità energetiche rinnovabili organizzato da Unioncamere Toscana e il Sindaco Silvia Chiassai Martini interverrà all’iniziativa sul modello Montevarchi, insieme ad altri modelli che saranno presentati durante l’evento. "Ringrazio il Presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi e il Direttore generale Giuseppe Salvini per l’invito, a conferma della nostra operosità e lungimiranza nello sviluppo di un percorso funzionale alle imprese e ai cittadini, in un momento storico in cui ancora il caro energia sta creando gravi conseguenze economiche e sociali - afferma il Sindaco- In termini di risparmio energetico per l’ambiente e in termini economici e sociali, il nostro Comune ha lavorato convintamente negli ultimi anni per la creazione del primo modello di comunità energetica a trazione pubblica in sinergia con il privato, attraverso un PPP, per garantire la massima efficienza ed efficacia agli aderenti alla comunità. Ringrazio il Prefetto, sua eccellenza Maddalena De Luca, che pochi giorni fa ha iscritto nel registro delle persone giuridiche la nostra Fondazione di partecipazione Cer Valdarno, diventando ufficialmente un soggetto con personalità giuridica”.

"Nell’autorevole assise della Camera di Commercio di Firenze – ha aggiunto - illustrerò tutti i passaggi che hanno portato alla definizione di questa virtuosa esperienza. L’evento che ha un riscontro regionale, prevede il coinvolgimento di tutte le camere di commercio della Toscana, le imprese e gli stakeholder del settore e sarà possibile seguirlo in presenza o in diretta streaming"