Il sindaco di Gerico ricevuto a Palazzo Comunale dall'assessore Sacchetti

Arezzo, 7 luglio 2023 – E' stato ricevuto questa mattina a Palazzo Comunale dall'assessore Marco Sacchetti il sindaco di Gerico Abdal Karim Sedir, ieri a San Giovanni Valdarno, città gemellata con il comune palestinese.

Una visita richiesta dal sindaco Sedir che ha significato un primo contatto per porre le basi di un rapporto tra le due Amministrazioni in particolare riguardo le tematiche relative all'ambiente e alla sua tutela.

Un incontro informale e amichevole nel corso del quale l'assessore Sacchetti ha spiegato l'impegno del Comune di Arezzo per la sostenibilità, soffermandosi in particolare sull'esperienza di Zero Spreco e sull'obiettivo raggiunto della reale e concreta circolarità.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Gerico, fiducioso che questo sia stato il primo di una serie di scambi su una tematica, quella delle politiche ambientali, fondamentale per quella città.