Il Sindaco di Cavriglia in Senato per i risarcimenti alle famiglie delle vittime degli eccidi

Arezzo, 15 dicembre 2023 – Nel pomeriggio di ieri il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl'Innocenti o Sanni ha preso parte a Roma ad una conferenza stampa presso il Senato della Repubblica voluta dal Senatore Dario Parrini, che da tempo sta combattendo per sollecitare il Governo circa i fondi destinati al risarcimento dei parenti delle vittime delle stragi naziste e contro l’atteggiamento assunto dall’Avvocatura dello Stato in recenti processi. "L’Avvocatura dello Stato, difatti, è intervenuta in maniera ostativa contribuendo al rigetto di alcune richieste di risarcimento e motivando tale posizione con la tesi della prescrizione del reato, per quanto si parli di crimini perpetrati ai danni dell’umanità - ha spiegato Sanni - Ho quindi partecipato con convinzione in quanto, oltre all’aspetto economico, il riconoscimento di questa forma di risarcimento rappresenta per i parenti delle vittime una rivalsa morale, etica e storica per il tributo di sangue pagato anche dalla nostra comunità in quel tristemente noto luglio del 1944".

L’Avvocatura difende il fondo, legittimamente, affinché venga utilizzato per chi ha davvero subito dei torti. Al contempo, però, per il sindaco di Cavriglia, è necessario che lo faccia col giusto tatto, con il rispetto di chi ha subito una perdita e con un approccio più consono e meno intransigente in sede processuale. La popolazione del Comune di Cavriglia, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ha pagato un pesante tributo di sangue prima che le forze alleate, con l’aiuto indispensabile dei partigiani, liberassero questa parte della Toscana dall’occupazione nazista.

Oltre 190 civili cavrigliesi furono fucilati per rappresaglia, in diversi episodi, da militanti dell’esercito nazista durante i giorni del luglio 1944. Le stragi più gravi si verificarono a Castelnuovo dei Sabbioni e a Meleto. La mattina del 4 luglio 1944 i soldati tedeschi rastrellarono 74 ostaggi, compreso il parroco Don Ferrante Bagiardi che si era offerto in cambio della liberazione degli altri ostaggi. Tutti i prigionieri furono portati davanti alla chiesa e fucilati. Lo stesso giorno una strage analoga fu compiuta a Meleto Valdarno dove furono trucidati 93 cittadini inermi, tra cui il parroco Don Giovanni Fondelli. Alcuni giorni dopo, l’11 luglio, i tedeschi fucilarono 10 persone in località Le Matole. Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 31 novembre 1983, è stata concessa al Comune di Cavriglia la medaglia di bronzo al valor militare per attività partigiana. Monumenti ai caduti e solenni celebrazioni annuali ricordano le terribili stragi