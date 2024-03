“Il sindaco di Anghiari si impegna contro l'antenna”

Arezzo, 7 marzo 2024 – Una gigantesca antenna telefonica nel centro di Anghiari.

La realizzazione di un basamento di cemento armato ha determinato la furiosa reazione dei cittadini che, con una copiosa raccolta di firme e la costituzione di un comitato hanno forzato il Comune all'invio alla società costruttrice di un provvedimento di interruzione dei lavori; atto che non ha però scritto la parola "fine" alla vicenda, per la sua probabile impugnazione da parte della società.

Alessandro Polcri intavolerà subito un contraddittorio con Inwit SpA per concordare un'altra collocazione.

Il comitato NO Antenna di Anghiari aveva caldamente invitato tutti i cittadini ad intervenire al consiglio comunale ed infatti la sala del consiglio di Palazzo Pretorio ad Anghiari ieri sera era piena come non si vedeva dai tempi delle grandi e storiche decisioni cittadine.

Polcri ha riferito sulle tappe "interne" della vicenda, una cosa che il Comitato richiedeva da tempo, anche se la cronistoria è stata contestata dai banchi dell'opposizione, sia per le tempistiche, sia per le responsabilità in gioco.

Il Sindaco ha poi proseguito segnalando di aver ricevuto una diffida che oltre a Inwit SpA includeva la possibile responsabilità del Comune, garantendo personalmente sulla proprietà del suo operato e di quello dei propri uffici e segnalando che eventuali responsabilità andavano trovate nel SUAP, al quale la diffida avrebbe invece dovuto essere recapitata.

Il sindaco - riconoscendo l'assoluta inopportunità del luogo - si è impegnato ad attivare da subito un contraddittorio con Inwit SPA per concordare un'altra posizione più consona alla fatidica antenna, come il Comitato aveva richiesto a gran voce.