Il Senato sale a Rondine. Commissione nel borgo. Segre: "Luogo del cuore"

"Non c’è altro posto al mondo al quale avrei potuto affidare la mia ultima testimonianza". Liliana Segre è collegata da casa e da lì guida la commissione del Senato che presiede. Da una poltrona, da una parete ricca di belle foto traina Rondine verso un nuovo traguardo. L’aveva messa sotto i riflettori del Paese con una giornata che vide nel borgo i vertici delle istituzioni e il saluto, pur da remoto del presidente della Repubblica. Ora, la spinge al centro delle istituzioni. Franco Vaccari, presidente della Cittadella (nella foto), la senatrice a vita lo ha voluto ospite della commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. Per una volta non analizza il fenomeno ma si lancia sul piano delle possibili soluzioni. "Non potevo non scegliere un posto più consono a me quale è Rondine", esclama Segre che parla dallo schermo dietro l’amico, in primo piano. La linea diventa quella di un rapporto strutturale della Cittadella con la commissione e quindi con il Senato. Un altro passo su un percorso partito anni fa con l’arrivo sull’Arno di uno studente russo e di uno ceceno e da allora cresciuto fino all’ingresso nell’Onu.

La commissione ascolta il racconto di quel viaggio a sorpresa e si prepara a ricambiare la cortesia. Lo conferma la vicepresidente Ester Mieli: la prossima tappa sarà proprio a Rondine, con la commissione al completo per scoprire quello che Vaccari racconta. Le linee dei giovani studenti che vengono dal Caucaso, dalla Russia, dall’Ucraina, dal Medio Oriente, dall’Africa e dal Sud America, e che nella Cittadella affrontano un percorso impegnativo fatto di relazioni e di vicende umane è il focus che sarà approfondito.

"A Rondine, il dolore del mondo viene trasformato attraverso relazioni molto concrete, con le quali è possibile prevenire l’odio o spegnerlo, lì dove le ferite della guerra e della violenza lo hanno prodotto". Lo racconta con aneddoti ormai familiari: dall’iniziale ritrosia degli studenti russi e ceceni a vedere i propri panni nella stessa lavatrice fino alle tensioni recenti, come il selfie davanti alle bandiere Georgiana e Abcasa che stava per creare un incidente diplomatico internazionale.

Ma c’è anche l’estensione del metodo Rondine dagli equilibri mondiali al quarto anno liceale: un’esperienza prima radicata ad Arezzo e ora allargata a 25 istituti di tutt’Italia. Un risultato bipartisan, con la Cittadella a raccogliere il consenso del senatore Francesco Verducci (Pd), l’altro vicepresidente della Commissione, della senatrice Sabrina Licheri (M5s), dell’ex ambasciatore Giuliomaria Terzi di Sant’Agata. Da qualche mese è operativo l’accordo con il ministro della pubblica istruzione Giuseppe Valditara. Liliana Segre suggerisce una seconda audizione "per comprenderne fino in fondo lo spirito". Concreta e netta come la vita e la storia le hanno insegnato, ora punta a un altro traguardo.

LuBi