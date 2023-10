Il Selva Alta Vigevano macina successi . Bene anche Crema

Vittoria fondamentale per il Selva Alta Vigevano nella terza giornata del girone 2 di serie A1 a squadre maschile. La formazione lomellina, impegnata fra le mura amiche contro il TC Pistoia, è uscita vincitrice con il punteggio di 4-2. Sostenuti a bordocampo da Mattia Bellucci (non schierabile nell’occasione per motivi regolamentari), i vigevanesi si sono portati in vantaggio grazie al francese Antoine Hoang, vincitore su Niccolò Baroni per 63, 63, mentre Filippo Baldi ha ceduto allo slovacco Filip Horansky per 60, 16, 76(5). L’equilibrio è proseguito nei restanti singolari, con Stefano Napolitano ad imporsi 62, 62 su Leonardo Rossi e Lorenzo Varettoni a prevalere su Lorenzo Conti per 63, 60. Sono stati così i doppi a decidere le sorti della sfida, con NapolitanoBaldi (nella foto) che hanno annullato un matchpoint a VatteroniVirgili prima di imporsi 62, 36, 1210 e HoangDadda a chiudere il discorso su RossiHoransky per 76, 46, 107. La classifica del raggruppamento vede Vigevano e Vela Messina in testa a pari merito con 7 punti. Nel girone 1 continua in parallelo la corsa del TC Crema, leader del raggruppamento con 7 punti dopo il successo 4-2 sul Match Ball Siracusa.

Silvio De Sanctis