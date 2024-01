"Il secondo ponte sul Tevere?. Storia surreale"

SANSEPOLCRO

Tasse in aumento e cantieri fermi: questa la conclusione del gruppo consiliare di opposizione "Pd-InComune" dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2024 a Sansepolcro.

"Si conferma l’aumento dell’addizionale comunale all’aliquota massima per tutte le fasce di reddito – afferma il capogruppo Andrea Laurenzi (nella foto) – senza differenziare chi ha più da chi ha meno e lasciando libera una fascia di esenzione per i redditi inferiori ai 10mila euro annui. Negli anni passati il Comune di Sansepolcro aveva intrapreso un’azione di recupero di piccole e grandi evasioni fiscali, un percorso confermato da più amministrazione con l’idea che sia giusto pagare tutti per pagare meno. Per Innocenti e Rivi è parso fisiologico continuare la lotta all’evasione ma alzando contestualmente la tassazione e facendo gravare l’aumento sulle fasce meno ricche". Venendo al secondo capitolo, il riferimento è al secondo ponte sul Tevere e al blocco totale nei lavori della scuola media Buonarroti.

"Il secondo ponte sta diventando una storia surreale – prosegue Laurenzi – finanziato nel 2015 e realizzato otto anni dopo, ma non viene aperto perché nel frattempo non si è ancora provveduto a iniziare la viabilità di collegamento. Se ci si poteva aspettare delle difficoltà nella realizzazione di una grande opera come il ponte, è veramente incredibile come in un tempo così lungo l’amministrazione non sia riuscita a realizzare le strade per arrivarci. Riccardo Marzi è assessore da sette anni: proprio lui dovrà spiegare alla città il perché di questi tempi infiniti. Il blocco del cantiere della scuola Buonarroti è l’altra pesante ombra sul bilancio".