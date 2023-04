Il secondo ponte non si scorda mai Nuovo pienone dopo il 25 aprile Il maltempo non scaccia i turisti

di Alberto Pierini

AREZZO

Una sola camera libera. Chissà se una suite o una doppia, una delle singole per chi viaggia da solo o una tripla per famiglie. Però è una, una e basta. O almeno è quello che emerge da Booking, una delle piattaforme sulle quali i turisti si muovono più volentieri. Perfino più degli albergatori, che preferirebbero affittare le loro stanze direttamente dal sito dell’hotel o per altri canali, per evitare di distribuirne i proventi. Ma tutto fa.

E disegna l’identikit di un ponte d’oro. Un secondo ponte d’oro, o se preferite il primo per chi ne parla come un tutto unico. Un viaggio che era partito una settimana fa e a gonfie vele. L’incastro del calendario stavolta era davvero fotonico.

Perché le feste comandate sono arrivate poco oltre la domenica, consentendo di giostrare con pochi giorni di ferie un gruppetto corposo di giorni liberi. Ma poi il calendario da solo, e perfino i venditori di almanacchi sono consci dei loro limiti.

Stavolta l’effetto è trascinante. Per l’Italia si muovono milioni di persone, solo in questa coda del ponte fino a dieci. E per una volta nella partita ci siamo anche noi.

La partita delle città d’arte, che poi da sempre sono il diesel dei ponti di primavera. I numeri sono provvisori quanto semplici. Quelli del 25 aprile avevano stimato un raddoppio di presenze e cifre oltre quelle del 2019. Con un forte ritorno degli stranieri, che poi quest’anno faranno la differenza. Gli italiani stanno prenotando all’estero più di quanto non facessero dal 2019 a oggi: e quindi dagli altrui deve arrivare la compensazione.

Il dato degli alberghi è stringato tra booking e gli indicatori più probanti messi in campo dalla Fondazione Intour. E perfino questi parlano di medie di occupazione a ridosso del 90%.

Il colpo d’occhio è inequivocabile. Folla per il Corso, folla in piazza Grande che resta la più gettonata, gruppi dappertutto. Li vedi muoversi a branchi. E hai anche la netta impressione che ad alimentare il fiume in piena ci siano in questa occasione anche gli studenti. Le gite sono tornate, non è un mistero, e devono aver nesso il sale sulla coda del ponte. La possibilità anche per i licei di abbinare feste comandate e feriali ha aperto scenari ghiotti. In centro i gruppi di studenti guidati dai prof ti circondano: e l’unica soluzione è quella di "arrendersi".

Al pienone degli alberghi corrisponde quello dei locali, fatte salve poche eccezioni. Locali ormai lanciati su orari no stop. Il pranzo è servito in pratica fin oltre le 17, a ruota scattano aperitivi e cene. In sintesi: soprattutto gli stranieri mangiano quando capita e quando vogliono. E l’offerta si adegua.

In una partita che è solo ai primi colpi. Già tra una settimana saremo di nuovo nei giorni di Fiera. E stavolta il tempo dovrebbe essere più propizio di quello che incrociamo in queste ore ma che pure intacca solo in parte i numeri del ponte. Una Fiera che è stata la grande assente della fine di aprile. Si è preferito non riproporre quella del 25, chissà perché soppressa quando funzionava. Peccato, sarebbe stato un affare per tutti. Ma in compenso a giugno ne arriva una di tre giorni: hai visto mai?