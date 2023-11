Il Sanga vola a Roma e pensa a un rinforzo. La capolista Reyer sulla strada del Geas

Settimana importante per il Repower Sanga Milano che si appresta a riproporre in auge il derby metropolitano di Milano contro Roma. Con la promozione in A1 delle ragazze in “orange“ e l’acquisizione dei diritti della massima serie delle capitoline, infatti, torna protagonista anche la sfida tra le due principali città del belpaese. Si giocherà sabato in quel di Guidonia dove al momento è protagonista la Oxygen, alle 20.45. È il match tra le due squadre che al momento hanno vinto una sola partita in campionato e cercano di scappare via dalla zona playout. Poi ci sarà la pausa e il derby con il Geas il 10 dicembre, possibile che per quella data possa esserci anche un rinforzo nel roster per la squadra allenata da Franz Pinotti. Sesto San Giovanni, invece, dopo il turno di riposo appena osservato, tornerà in campo domenica 26 novembre al PalaCarzaniga contro la capolista Reyer Venezia. Potrebbe essere la data per rivedere in campo Caterina Dotto, dopo il lungo stop delle settimane passate, ma la certezza ci sarà solo nei prossimi giorni. Non sarà della partita invece Ana-Marija Begic ancora alle prese con l’infortunio che la sta tenendo ferma praticamente da inizio stagione.

S.P.