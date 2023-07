Il saluto del colonnello Lovito alla città A metà agosto il trasferimento a Roma

AREZZO

In questi giorni sta salutando i sindaci della provincia prima del suo trasferimento che avverrà il 17 agosto. Il colonnello delle fiamme gialle, Adriano Lovito (nella foto), dal luglio 2019 al comando della Guardia di Finanza di Arezzo, verrà infatti trasferito a Roma, lasciando così la guida della provincia aretina. Cinque anni, i suoi, caratterizzati da una forte collaborazione con gli enti e le associazioni di categoria. Collaborazione volta ad un assiduo scambio di informazioni. Un modo per segnalarsi reciprocamente criticità, non solo di natura fiscale, soprattutto nel periodo pre e post Covid, per un controllo preventivo del territorio. Ma anche da una particolare attenzione ai fondi Pnrr, un monitoraggio continuo dei flussi per capire la loro direzione e il loro effettivo arrivo. La Guardia di Finanza ha svolto un ruolo di primo piano nel dispositivo di controllo, per assicurare che le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vengano utilizzate correttamente.

L’impronta lasciata dal colonnello Lovito è quella di una guardia di finanza ben integrata nel tessuto socio economico del territorio, per anticipare i fenomeni criminosi. L’obiettivo è stato quello di affiancare e difendere gli operatori onesti, a tutela della sicurezza e della salute pubblica. Questa l’impronta che il colonnello ha lasciato sul territorio, senza qui elencare i numerosi interventi, indagini, operazioni svolte insieme ai suoi uomini. Dal 17 agosto Lovito verrà trasferito a Roma nel nucleo speciale beni e servizi, articolazione Arera che si occupa di accertamenti sui comportamenti illeciti delle società di luce e gas. Una nuova, emozionante, avventura per il colonnello.

Gaia Papi