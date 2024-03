Il sacrificio di Emanuele: "Dobbiamo trasmettere ai giovani il suo esempio"

ORENTINO

"Un soldato che ha salvato la democrazia". "Il volto della Polizia di Stato". "Un eroe moderno". Con queste parole, durante le commemorazioni, le istituzioni hanno ricordato Emanuele Petri, il sovrintendente capo della Polfer che 21 anni fa venne ucciso durante un controllo sul treno regionale 2304 Roma Firenze per mano delle nuove Brigate Rosse. Una mattinata, quella di ieri, che si è sviluppata in due momenti: prima a Cortona, nel parco intitolato a Petri a Camucia; e poi a Castiglion Fiorentino, nel piazzale che porta il nome del sovrintendente, proprio davanti alla stazione ferroviaria. Parole dense di riconoscimento quelle del sottosegretario agli Interni Molteni, non per la prima volta alle celebrazioni, "è sempre una grande emozione e commozione partecipare, Emanuele Petri è stato un servitore dello Stato, è doveroso partecipare e valorizzare il tema del ricordo e della memoria - spiega - una comunità che non ricorda non ha storia ma non ha nemmeno futuro e va ricordato che la Polizia di Stato è un baluardo per la nostra democrazia". "Questi sono momenti che mi consentono di ricordare chi ha sacrificato la propria vita per il bene del paese e, al tempo stesso, per rivolgere un sentimento di gratitudine nei confronti di uomini e donne delle forze dell’ordine che ogni giorno con sacrificio, silenziosamente, garantiscono i diritti fondamentali del popolo italiano". "Il sacrificio di Petri ha posto fine a quel terrorismo di matrice brigatista, con la memoria lo rendiamo immortalo, e diamo l’esempio ai giovani che un domani vorranno indossare la divisa: questo è il Dna della Polizia di Stato", commenta il prefetto Renato Cortese, direttore generale della polizia Stradale e Ferroviaria. "Emanuele Petri è stato un soldato, un poliziotto che ha salvato la democrazia, ha impedito che le nuove brigate rosse proliferassero - spiega Maria Luisa Di Lorenzo, questore di Arezzo, in servizio a Firenze il 2 marzo del 2003 - va anche ricordato il suo carattere, non a caso era chiamato Lele, era un poliziotto buono, impegnato anche nel sociale: non mi resta che dire orgoglio e commozione".

"Oggi ricordiamo, a 21 anni da quei tragici eventi del 2 marzo, uno straordinario esempio di servitore dello Stato che con il suo sacrificio è riuscito ha scrivere una pagina importantissima di storia per il nostro paese - aggiunge il prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca - grazie a Petri, lo Stato ha sferrato il colpo definitivo al terrorismo: una figura istutuzionale estremante importante, un poliotto di grandissimo valore profesionale e umano, una testimonianza per i nostri giovani". "Non è scontata una così viva partecipazione, perpetua direi, da parte della cittadinanza e delle associazioni: c’è un senso di appartenenza allo Stato da parte di tutti e qui a Castiglion Fiorentino chi indossa una divisa è sempre rispettato", aggiunge il primo cittadino, Mario Agnelli.

Gli fa eco il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, "il 2 marzo è un giorno particolare, è una ferita al cuore di Cortona perché Petri lavorava presso la Polfer di Terontola: per noi è importante ricordarlo e non a caso abbiamo intitolato questo parco a un uomo che amava il suo lavoro, una grandissima persona".