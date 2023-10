Il rugby entra al Vegni. Intervento da 140 mila euro. Cresciuti i praticanti

Il sodalizio per la pratica del rugby all’interno della struttura superiore scolastica Angelo Vegni di Cortona viene ufficialmente siglato. Dopo l’inaugurazione degli impianti, avvenuti a maggio 2021, ancora nel pieno della pandemia, si passa a concretizzare il percorso per permettere lo sviluppo dei progetti sportivi in essere e futuri. L’accordo è stato appena siglato dal vice presidente della Provincia di Arezzo Nicola Carini, dal sindaco di Cortona Luciano Meoni, dal dirigente USR Toscana del Ministero dell’Istruzione Roberto Curtolo, dal dirigente scolastico del Vegni Luciano Tagliaferri e del presidente di FIR Toscana Riccardo Bonaccorsi. La struttura è stata realizzata grazie ad un lavoro di squadra coordinato dalla Provincia di Arezzo (prima con Silvia Chiassai che tagliò il nastro e ora portato avanti convintamente dal presidente Polcri) , che ha intercettato un importante finanziamento proveniente dalla Regione Toscana e lo ha unito a fondi provinciali e a quelli del Comune di Cortona, dell’Istituto Vegni e della Fondazione San Francesco di Sales. Oltre 140 mila euro il costo complessivo. La struttura è casa dell’associazione Rugby Clanis Cortona asd che fino al 2021 era costretta a migrare in altre realtà limitrofe anche distanti per poter operare. Oggi il progetto si consolida con una convenzione triennale che potrebbe dare ulteriore linfa a questo sport. In tandem la struttura mira a far crescere all’interno dell’istituto una vera cittadella dello sport in grado di ospitare gare di massima serie, oltre ad eventi, ritiri, corsi di specializzazione per tutte le figure sportive.

Laura Lucente