Il romanzo ‘Solo’ di Nencini al Sepolcreto

Una serata tra storia e letteratura al Sepolcreto di Raggiolo. Oggi alle 18 verrà presentato il romanzo "Solo" di Riccardo Nencini (già presidente della commissione Cultura al Senato e attualmente presidente del Gabinetto Vieusseux di Firenze) che nell’estate scorsa aveva partecipato all’inaugurazione della rinnovata Cappella del borgo casentinese. Sarà l’occasione per ripercorrere, attraverso una sintesi appassionante tra forma romanzesca e ricerca storica, la vita, il pensiero e il ruolo di Giacomo Matteotti, uomo solo e coraggioso, assassinato a Roma nel 1924 per la dura opposizione al regime fascista. L’evento, promosso dalla Brigata di Raggiolo, sarà moderato dalla giornalista Elisabetta Giudrinetti. Domani alle 21,15, in piazza San Michele verrà proiettato il film cult di Francesco Nuti "Io, Chiara e lo Scuro".