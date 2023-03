Il rock non lascia il Prato Mengo, la sede resta e il festival raddoppia Il futuro sarà lo stadio?

di Alberto Pierini

"Buio": l’urlo tipico che precede l’inizio di ogni spettacolo continuerà a risuonare tra gli alberi del Prato. Alberi con vista sul mondo. Il cantiere non s’ha da fare. O almeno non ora. E per la prima volta un rinvio dei lavori suona quasi come un sollievo un po’ per tutti.

La sintesi? Il Prato non sarà rilanciato e risistemato nel 2023 e, tra l’altro, neanche nel 2024. E quindi il polmone verde potrà continuare a diventare lo snodo dei grandi eventi aretini.

Il primo a farsi passare la paura è il Mengo, il festival dell’estate. Un anno fa era stato lo stesso sindaco a profilare che sarebbe potuta essere l’ultima edizione nel parco. Motivo? I lavori profondi di ristrutturazione, dall’ovale fino all’ingresso della Fortezza. Ma non sarà così: come spieghiamo sotto gli interventi Pnrr hanno la precedenza assoluta, il resto verrà dopo.

Il Mengo disegna così un’edizione, per dirla con il suo ideatore Paco Mengozzi, con l’asticella rialzata. Sei serate, una in più del solito. Due delle quali a pagamento: e quindi con l’arrivo di big che giustifichino fino in fondo il prezzo del biglietto. Mengozzi che, con la prudenza ormai solita, non si sbottona sui nomi. Il venerdì dovrebbe essere un rapper all’altezza del Fabri Fibra edizione 2022. Il sabato un artista pop, o se preferite indie, con il botto.

Il resto del cartellone, lo immaginiamo a prescindere, si alimenterà della scuderia della Woodworm, legata al Mengo a doppio filo. Quasi certa la presenza dei Colla Zio, dopo Sanremo lanciatissimi nelle radio e in Tv, e tra i ritorni di fiamma potrebbe esserci Motta, assente da un paio d’anni dal palcoscenico del Prato.

Che non sarà l’unico. Alcuni eventi saranno accolti in Fortezza, sperando di poter contare sul tetto del mondo su una capienza di almeno 800 spettatori. E l’alternativa resta l’Anfiteatro ma per nomi robusti. Anfiteatro che viaggia a tutta velocità verso il ruolo di polmone centrale del resto dell’Estate Aretina, grazie alla sua potenzialità di pubblico non indifferente.

Confermata la costola del Mengo riservata agli scrittori: e potrebbe essere proprio quella a lasciare le Logge Vasari per insediarsi in Fortezza, unendo le due anime della Fondazione Guido Monaco.

E cresce l’angolo gastronomico. Non più nell’ovale, riservato al pubblico dei concerti per portare la capienza oltre settemila spettatori, ma sul lato del Prato vicino alla Cattedrale. Una dozzina di trucks di cibo di strada e dintorni nelle sue varie espressioni e una trentina di stand per il merchandising, l’abbigliamento, i dischi e tutto il resto.

Chissà: malgrado il Prato non volti le spalle alla musica, questa potrebbe essere davvero l’ultima edizione tra gli alberi. Per salire il gradino successivo: quello dello Stadio. Il Mengo non è e non sarà mai Arezzo Wave, il maxi-festival della storia aretina, ma si sta chiedendo cosa farà da grande. E la prima risposta sarà dal 4 al 9 luglio. "Buio": che la festa abbia inizio.