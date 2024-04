Il ritorno di Wine Festival. Oltre 50 cantine nel territorio: "Anche la sfida tra produttori"

CASTIGLION FIORENTINO

Castiglion Fiorentino città del Palio ma anche del vino. Sabato 4 e domenica 5 maggio torna il Valdichiana Wine Festival, la rassegna per gli amanti del buon bere che quest’anno porterà in tavola oltre 50 cantine del territorio, più di 200 etichette in degustazione, con orario continuato dalle 10,30 alle 19.

"Ci saranno in programma anche ben sei masterclass con dei produttori anche extra Valdichiana che faranno assaggiare i loro vini. Si tratta di etichette che vengono da alcuni dei vitigni più interessanti dello Stivale e così verranno proposti assaggi delle Marche, dell’isola del Giglio, ma anche sapori targati Franciacorta e Chianti, passando per la Valle d’Aosta e Montalcino", ci anticipa l’organizzazione del Valdichiana Wine Festival che anche quest’anno vede la regia dell’associazione "Barolo vs Brunello", un gruppo di amici castiglionesi che hanno deciso di condividere la loro passione per il vino mettendo in piedi un evento che anno scorso ha fatto il boom di ingressi in un maggio castiglione con un’ottimo bilancio. Ci sono anche altre sorprese in programma, ci fanno sapere gli organizzatori ma proprio perché sorprese ancora sono in cassaforte.

"Sarà un’esperienza unica per esplorare i segreti del vino nel nostro territorio – dicono gl organizzatori – il suggestivo chiostro di San Francesco sarà la cornice perfetta per incontrare produttori locali e ospiti, pronti a condividere con te dettagli e curiosità della produzione vinicola".

L’iniziativa anche per quest’anno vedrà la collaborazione tra l’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino e dinamiche realtà come la Pro Loco di Castiglion Fiorentino e "La Strada del Vino Terre di Arezzo". Per rimanere aggiornati sugli sviluppi della manifestazione è stata anche creata una pagina ad hoc anche se poi i dettagli verranno annunciati nella conferenza stampa di presentazione del Maggio Castiglionese.

Per chi è interessato a partecipare come azienda, c’è ancora tempo per proporre agli organizzatori il proprio vino. I vini che saranno proposti valorizzeranno il territorio della Valdichiana: non solo la "parte" aretina ma anche quella senese e umbra con alcuni vini che verranno direttamente dalla provincia di Siena e dalla regione Umbria.

Insomma, tra poco il programma verrà ufficializzato a 360 gradi.

Luca Amodio