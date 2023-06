Il ritorno di Re Martino La sfida agli ex allievi che puntano sul 40 infiamma la notturna

di Federico D’Ascoli

Come Cimabue con Giotto anche Martino Gianni ripete che un’accoppiata come Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci non s’è mai vista prima. Gli allievi hanno superato il maestro nell’arte di disegnare circonferenze perfette come Giotto: sul cartellone del Buratto, naturalmente. I loro centri in serie hanno ribaltato in pochi anni l’albo d’oro della Giostra.

Nella notturna di sabato i Ragazzi Terribili di Santo Spirito ritrovano Re Martino che li ha scoperti, stavolta come avversario. Non scenderà in lizza naturalmente ma metterà ancora alla prova le sue doti di allenatore con due giostratori giovani e con grandi margini di crescita come Tommaso Marmorini e Saverio Montini.

Il ritorno a casa di Gianni dopo oltre vent’anni dall’ultima Giostra in sella con i biancoverdi ha riacceso davvero la passione di Sant’Andrea che attende la vittoria dal 2018. I dissapori sono un lontano ricordo: la cazzimma, come dicono a Napoli, è il marchio di fabbrica dell’uomo che prima ha portato la Giostra ai livelli del 5 da cavaliere e poi ha forgiato Elia & Gianmaria facendoli diventare una macchina da guerra.

Il Saracino non è fatto solo di galoppo destro e precisione balistica, è fatto di freddezza, audacia, astuzia e anche un pizzico di cattiveria agonistica per raggiungere il risultato. E in questo Martino Gianni è davvero la persona giusta per riportare Sant’Andrea in testa all’albo d’oro dove è già stato ma solo in coabitazione. Il 2022 dei colori biancoverdi è fatto di luci e ombre: i due titolari hanno colpito il centro in due edizioni diverse e ora tocca all’allenatore infondere quelle certezze che servono. Perché, come ha detto in un’intervista al nostro giornale qualche mese fa, per battere i due della Colombina non basta un 5, ne servono diversi, e uno dietro l’altro.

L’inverno dalla parti dei Bastioni sembra essere andato come al solito: lavoro, lavoro, lavoro che porta sempre o quasi un risultato. Il cappotto, naturalmente, non basta: sabato 17 giugno potrebbe essere una notte storica per i quartieristi gialloblù. Con un triplete Santo Spirito toccherebbe quota 40 lance d’oro, primo quartiere della storia con quella che nel calcio sarebbe la quarta stella sul petto.

Il derby fratricida tra i Ragazzi Terribili e Re Martino non è l’unico tema della notte delle carriere. Perché sabato debutterà un nuovo giostratore per Porta Crucifera, Niccolò Paffetti che ha saputo sfruttare l’occasione offerta dalla scelta di Adalberto Rauco di lasciare i rossoverdi per tentare la fortuna in altre manifestazioni. Colcitrone sembrava aver trovato un equilibrio ed era riuscito a portare i campionissimi di Santo Spirito al secondo spareggio nel settembre scorso. Di quell’esperienza resta Lorenzo Vanneschi, il punto fermo che può portare Paffetti al livello dei migliori.

Resta Porta del Foro, il quartiere che ha confermato tutti dopo le turbolenze in consiglio che avevano portato alle dimissioni (poi ritirate) del rettore Roberto Felici e di altri consiglieri. La Chimera è stato l’unico quartiere che nel 2022 non ha colpito nemmeno un centro nelle gare ufficiali. Davide Parsi e Francesco Rossi hanno lavorato intensamente con l’allenatore Enrico Giusti. Ma la prova del 5 è l’unica che può riaccendere la speranza del popolo giallocremisi dopo la vittoria del 2019.