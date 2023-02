Il ritorno del Bello Pomo Grande falò nella piazza

BIBBIENA

A Bibbiena è tempo di Bello Pomo: oggi si conclude il carnevale storico della Mea e alle 17 si deciderà se l’annata sarà o meno fortunata con il grande fuoco in piazzolina. Secondo la tradizione, che risale al 14esimo secolo, il Conte Tarlati faceva accendere un grande fuoco nella piccola piazza di Bibbiena che segnava il confine tra i due rioni. Nella parte alta rispetto a Piazzolina abitavano i signori, i nobili, detti Piazzolini, nella parte bassa invece gli artigiani, la gente più umile, detti Fondaccini dal nome dei rione. Il fuoco era simbolo di unione e amicizia tra Piazzolini e Fondaccini.

Da allora, tutti gli anni, alle cinque del pomeriggio del martedì grasso viene fatto ardere in Piazzolina una grossa pianta di ginepro, detto Bello Pomo. Gli abitanti del paese, e non solo, si riuniscono numerosi attorno a questo "momento di buon auspicio". Molti indossano costumi d’epoca, niente frastuoni tipici di molti carnevali, solo tamburini e chiarine che accompagnano eleganti sfilate nei borghi del paese. Naturalmente non mancano balli, canti, deliziose e tradizionali cibarie accompagnate da un buon vino.

La tradizione del Bello Pomo nel 2014 è valsa al Carnevale la medaglia per il "valore culturale e storico" da parte del Presidente della Repubblica. Ad animare il centro storico dal primo pomeriggio ci sarà la Filarmonica Danilo Sereni, mentre in piazzetta Camaiani l’associazione Avis preparerà piatti rustici e dolci. I festeggiamenti proseguiranno nei locali della bocciofila con la cena aperta a tutta la cittadinanza. Grande soddisfazione espressa dal presidente dell’associazione Carnevale storico di Bibbiena per lo spettacolo di domenica scorsa, con la partecipazione di oltre 150 figuranti, tra cui lo stesso sindaco Filippo Vagnoli: "Abbiamo realizzato un bello spettacolo, a cui hanno preso parte tanti bambini che sono il nostro futuro, oltre ad artisti di grande talento – precisa Alessandro Giovannini – un ringraziamento va a tutti i gruppi che hanno partecipato al corteggio storico e a Laura Gorini che da anni studia i balletti medievali per ricrearli il più fedelmente possibile nella nostra piazza insieme agli alunni della sua scuola di danza. Un piacere condividere la piazza con il Gruppo dei Musici e Sbandieratori Città di Bibbiena, suggellando quell’unione indispensabile tra le associazioni storiche".

Nel 2023 a vestire i panni di Bartolomea è Elena Gentile e ad affiancarla, nei panni del fidanzato Cecco, l’amico Francesco Biondi nato e cresciuto nel centro storico.