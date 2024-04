Il ritorno degli Ecodays in vallata

TERRANUOVA

In occasione della festa del fagiolo zolfino, alla Penna di Terranuova Bracciolini tornano gli Ecodays firmati Valdarno Bike Road che ogni anno, nella vallata aretina, richiamano decine di sportivi pronti a passare sulle due ruote una giornata decisamente diversa da tutte le altre. Il primo appuntamento del 2024 è fissato per domenica 5 maggio con partenza dalle 10 dal parco Don Felice, situato proprio nella frazione terranuovese, dove gli appassionati di MTB, E-bike e Gravel avranno la possibilità di percorrere un anello circolare da 33 chilometri, con un dislivello di 420 metri, nelle campagne della valle dell’Ascione.

È un percorso di media difficoltà che si alternerà tra strade asfaltate a bellissime strade bianche immerse nella piccola oasi verde del territorio comunale. Alla fine del giro i partecipanti, assieme alle proprie famiglie o amici, potranno fermarsi al ristorante della festa o agli stand gastronomici con panini e prodotti tipici.

L’iscrizione a questo evento è totalmente gratuita, occorrerà cliccare su www.valdarnobikeroad.it/ecodays/ mettere i propri dati personali e attendere, a quel punto, domenica 5 maggio per poter prendere parte a questa "scampagnata" che segue le altre degli anni precedenti in giro per tutto il Valdarno che hanno riscosso un enorme successo. Si ricorda, infatti, sia nel 2023 che nel 2022 le escursioni in notturna nelle strade della Miniera di Santa Barbara ed altri appuntamenti che hanno coperto in totale la bellezza di 330 chilometri di percorsi totalizzati in tutto il Valdarno aretino sconfinando anche nel fiorentino tra Figline-Incisa e Reggello.

Massimo Bagiardi