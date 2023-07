"Il Rito e il Teatro" Al tramonto a Castelsecco

Estate con la Libera Accademia del Teatro. Proseguono le serate nel sito archeologico di Castelsecco. Un momento di particolari emozioni sarà proposto alle 21.15 di domani con "Il Rito e il Teatro" che farà vivere un’esperienza al lume di luna e candele a cura di Amina Kovacevich e Francesca Barbagli. Questa serata sarà scandita da una performance interattiva dedicata all’ascolto e alla scoperta dei testi di autori del teatro classico, andando a valorizzare il più importante sacrario dell’Etruria posto proprio nell’area di Castelsecco come luogo dove la preghiera veniva seguita dalle rappresentazioni teatrali dedicate alle divinità. L’appuntamento rappresenterà la conclusione e la condivisione dell’omonimo laboratorio "Il Rito e il Teatro" che, in calendario dalle 18.30 di oggi, accompagnerà i partecipanti a vivere il legame tra drammaturgia, spiritualità e ritualità che affonda le proprie radici indietro nei millenni, proponendo un evocativo collegamento tra le "parole sacre" e i "luoghi antichi". Sabato 8 luglio, in attesa del tramonto del sole alle 19.15, è invece previsto uno spettacolo con protagonisti gli allievi-attori dei corsi della Libera Accademia del Teatro che metteranno in scena "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare, con la regia di Amina Kovacevich. Ben quattro, invece, saranno gli incontri del seminario "Theatrical time machine - Il cambiamento delle scene nel cambiamento del tempo". Il percorso, nato da un’idea di Andrea Biagiotti e Francesca Barbagli, sarà da mercoledì 12 a venerdì 14 luglio tra le 18 e le 21, con la conclusione di una giornata immersiva dalle 9.30 alle 16 di sabato 15 luglio.