Il richiamo della natura Laureata in informatica sogna di fare il pastore 170 candidati alla scuola

di Sonia Fardelli

È scaduto il termine per iscriversi alla prima scuola per pastori nel Parco del Casentino. E già prima di partire c’è un successo forse inaspettato. Le domande, per soli sei posti a disposizione, sono arrivate a quota 168. Uomini e donne di ogni età e provenienti da ogni parte della penisola, desiderosi di cambiare vita e dedicarsi anima e corpo all’allevamento e alla pastorizia.

"Penso proprio che la molla che ha spinto così tante persone a iscriversi - dice Luca Santini presidente del Parco del Casentino - sia fondamentalmente il desiderio di cambiare vita. Di mollare lo stress e la routine della città per rifugiarsi nella quiete della montagna, con ritmi di vita molto diversi. La testimonianza arriva dal fatto che tante domande sono state spedite da grandi città come Milano e da persone di ogni età dai 18 fino ai 50 anni. parimenti divisi tra uomini e donne Una tendenza che abbiamo riscontrato anche tempo fa quando abbiamo ospitato volontari nel Parco per avvicinarli alla pastorizia e due di loro, tra cui anche una ragazza laureata in informatica, hanno deciso di cambiare vita e di aprire un’azienda propria".

La scuola per pastori e allevatori, completamente gratuita, è realizzata dal Parco del Casentino nell’ambito del progetto Life (strumento di finanziamento dell’Unione europea per l’ambiente e l’azione per il clima). Proprio oggi il presidente del Parco Luca Santini avrà una prima riunione con gli altri organizzatori della scuola per pastori. Poi saranno scelte, tra le tante domande, le sei persone che parteciperanno a questo specialissimo momento di formazione.

"La selezione sarà fatta in base alle esperienze pregresse, all’attitudine e motivazione - spiega Luca Santini - punteremo molto proprio sulle motivazioni. Viste le tante domande e i pochi posti a disposizione cercheremo di scremare coloro che si sono iscritti per fare una semplice esperienza da coloro che hanno veramente voglia e intenzione di aprire un’attività di questo genere".

La Shepherd School, sul modello delle esperienze europee, prevede un percorso di formazione in grado di fornire ai partecipanti strumenti teorici e pratici di base, utili all’avvio di una nuova attività. In particolare gestione del conflitto con i predatori, mitigazione degli impatti climatici e valorizzazione dei servizi ecosistemici legati alla tutela della biodiversità e delle risorse. La parte teorica che partirà già ad aprile si terrà alle Officine Capodarno a Stia con lezioni in classe svolte da personale tecnico qualificato. Ci saranno anche visite presso aziende del settore. Poi uno stage di trenta giorni in aziende di allevamento di ovini e caprini presenti all’interno del Parco.

"Anche la scuola per pastori è legata al nostro progetto di tutela delle aziende - spiega Luca Santini - e all’iniziativa dei cani da guardiania che abbiamo regalato agli allevatori del Parco. Offrendo poi loro anche il mantenimento, le spese veterinarie e quanto necessita al mantenimento di tali animali. Se il lupo fa parte a diritto della biodiversità del Parco, non vogliamo però che gli allevatori ne facciano le spese. Ecco perché siamo sempre molto vicini a loro".