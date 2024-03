Il ricambio in fondo al tunnel

Si dice che l’Italia non sia un Paese per giovani, soprattutto nel mondo dell’imprenditoria. Arezzo sembra andare in controtendenza: dopo anni di costante calo del numero delle aziende under 35, si registra un rimbalzo di 200 aziende in più rispetto all’anno precedente. Il fenomeno, a ogni modo, non è un effetto della pandemia, ma ha radici più lunghe.

Il declino dell’imprenditorialità giovanile andava avanti da circa dieci anni. Le ragioni del calo erano tante: l’invecchiamento della popolazione ma soprattutto il complesso ricambio generazionale nelle aziende italiane, molte delle quali sono medie o piccole imprese a proprietà familiare.