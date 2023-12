Il regista ungherese Tarr riceverà il Premio “Marco Melani” 2023

Arezzo, 11 dicembre 2023 – È il regista ungherese Béla Tarr a ricevere il Premio Marco Melani 2023, con la seguente motivazione : Premio alla carriera a Béla Tarr, per l’estetica rigorosa e radicale con cui la sua cinematografia ha espresso la condizione umana. Figura di culto nel cinema europeo, ha affrontato le miserie umane con radicale nichilismo e un’estetica rigorosa, gettando uno sguardo tanto profondo quanto oggettivamente provante su una realtà immota e immutabile, se non per il suo lento e inevitabile dissolversi e disgregarsi. E’ ampiamente considerato come uno degli autori cinematografici più influenti degli ultimi trent'anni, maestro di magnifiche lunghe riprese, di film malinconici meravigliosamente girati che esprimono la condizione umana.

Il riconoscimento che con cadenza annuale è attribuito a partire dal 2006 per volontà del Comune di San Giovanni Valdarno ed Enrico Ghezzi allo scopo di mantenere viva la memoria dell’autore sangiovannese Marco Melani omaggia ogni anno un artista che rispecchi principi di sperimentazione e innovazione linguistica, in ambito cinematografico. La scelta di conferire, per l’edizione del 2023, il Premio, al regista Béla Tarr, centra pienamente la vocazione statuaria del “Premio Marco Melani” che è stato concepito come riconoscimento per quegli autori e quelle figure di livello nazionale e internazionale che, con la loro creatività, hanno dato spazio alla sperimentazione linguistica e formale in ambito cinematografico spesso prestando la loro voce agli strati più marginali della società.

“E’ notizia di due giorni fa - dichiara l’assessore alla cultura Fabio Franchi – che il regista ungherese Béla Tarr ha ricevuto l’Honorary Award della European Film Academy, una tra le più prestigiose istituzione cinematografiche d’Europa, fondata nel 1988 da Ingmar Bergman, e composta dai più importanti registi europei. Siamo quindi estremamente lieti e onorati di aver scelto già molti mesi fa proprio Béla Tarr quale cineasta al quale assegnare il Premio Marco Melani 2023, organizzato dal Comune San Giovanni Valdarno con il contributo del Ministero della Cultura. Una scelta che rafforza ancora di più - se mai ce ne fosse stato bisogno - l’autorevolezza del Premio Marco Melani, ponendolo in linea con le valutazioni del più prestigiosi registi europei. Furono Enrico Ghezzi e Marco Melani che, nel gennaio 1996, con la trasmissione “Fuori orario”, trasmisero Satantango, il film più caratteristico e celebre di Béla Tarr promuovendo così il lavoro del regista ungherese in Italia. A marzo, sempre in collaborazione con Casa Masaccio, Béla Tarr sarà destinatario di una mostra proprio a Casa Masaccio, centro per l’arte contemporanea nell’ambito della rassegna ‘Esporre il cinema’”.

La cerimonia di premiazione si terrà il 16 dicembre 2023 al Cinema Teatro Masaccio a partire dalle ore 21. Le attività del premio prevedono, oltre alla cerimonia di consegna, un programma di ricerca, un approfondimento online e una mostra dedicata al Maestro, che si terrà nel marzo 2024 a Casa Masaccio | Centro per l’Arte Contemporanea, per la serie Esporre il cinema. Il Premio Marco Melani 2023 che beneficia del riconoscimento e del cofinanziamento da parte della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (MIC) e del sostegno della Regione Toscana, è curato da Enrico Ghezzi e Rinaldo Censi , storico e critico cinematografico.